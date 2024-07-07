Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü - Güncel haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'dan yurda döndü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek için gittiği Berlin'den İstanbul'a geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 04:54 Güncelleme: 07.07.2024 - 04:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erdoğan Almanya'dan yurda döndü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve 2-1'lik skorla Türkiye'nin turnuvaya veda ettiği maçın ardından yurda dönen Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de yurda döndü.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        "İyi ki varsınız"
        "İyi ki varsınız"
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Düğün öncesi eğlencede silahlı kavga
        Yazık oldu
        Yazık oldu
        4 yaşındaki çocuktan acı haber!
        4 yaşındaki çocuktan acı haber!
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Kırmızı kart tepkisi!
        Kırmızı kart tepkisi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Galatasaray'da Florya yetkisi verildi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Milli maç kalp için rollercoaster
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Evi yakıp su kuyusuna atladı
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Salıverilen Filistinliler öldürüldü
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz
        Prof. Görür: Deprem biterse biz de biteriz