AA

Karşılama töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, karşılama töreni sırasında Türkiyenin ilk yerli ve milli otomobili Toggu inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Muhammed bin Zayid Al Nahyan, daha sonra Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde basına kapalı görüştü.