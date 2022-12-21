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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'i asgari ücret gündemiyle kabul etti.

SON ŞEKLİ VERİLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ ve TİSK'in üzerinde görüşmeler yaptığı asgari ücretle ilgili görüşmelerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a etraflı bir sunum yapacak.

YARIN AÇIKLANACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son şekli verilecek olan asgari ücret, yarın kamuoyuna açıklanacak.

BAKAN BİLGİN PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yarın açıklanması beklenen 2023 asgari ücret zammı öncesi sosyal medya hesabından videolu bir mesaj paylaşmıştı. Bakan Bilgin "Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında" vurgusu yapılan videoya ilişkin "Siz üretin, biz enflasyonla mücadele ederiz… Sıradaki Dosya: Asgari Ücrete Azami Fedakârlık!" notunu düşmüştü. Videoda şu ifadeler yer almıştı: Alın terinizi, emeğinizi kutsal bildik. Kadınıyla, erkeğiyle, el birliğiyle, yüreğiyle siz üretin biz enflasyonla mücadele ederiz. Sıradaki dosya asgari ücrete azami fedakarlık. Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet anlayışıyla çalışanların yanında.