        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        15 Nisan 2026 - 19:45
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Carney ile görüştü

        İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke arasındaki münasebetlerin derinleştirilmesine büyük önem atfettiğimizi, enerji, savunma sanayii ve hava ulaştırması alanları başta olmak üzere birçok konuda büyük iş birliği potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin bölgemizde barış ve huzuru hakim kılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü, müttefikimiz Kanada'yla birçok meselede görüşlerimizin örtüştüğünü kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Mark Carney'i ev sahipliğimizde düzenlenecek NATO Ankara Zirvesi ve COP31 Zirvesine davet etti, ayrıca 2026 yılı sona ermeden resmi ziyaret kapsamında Başbakan Carney'i ülkemizde ağırlamayı istediğimizi ifade etti."

        İstanbulda martta hava kirliliği geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 24 azaldı

        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde yapılan çalışmaya göre, İstanbulda hava kirliliği martta bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 24 azaldı. (AA)

