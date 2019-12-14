HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada paylaştığı yemek ve tatlılarla fenomen haline gelen 'CZN Burak' lakaplı Burak Özdemir'e sürpriz yaptı.

— Burak Özdemir (@CznBurak) December 14, 2019

Cumhurbaşkanı Erdoğan makam arabasından çıkarak kısa bir süreliğine CZN Burak ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. Etraftakilerin heyecanlı bakışları altında gerçekleşen görüşmede CZN Burak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çay ikramında bulunmak istedi. Erdoğan 'alacağım olsun' diyerek 'künefe satışları nasıl' diye sordu...

"SİZDEN SONRA SATIŞLAR ARTAR"

Oldukça heyecanlı olduğu görülen CZN Burak bu soru üzerine 'Sizden sonra satışlarımız artar Başkanım' diye karşılık verdi. CZN Burak personeli de dakikalarla sınırlı olan bu sohbete bir sürprizi yetiştirerek ilginç bir rekora imza attı. Lokanta çalışanları kısa bir sürede üzerine 'REİS' yazdıkları pideyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yere yetiştirdi. CZN Burak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan pideyi tutarak kameralara poz verdi.

CUMHURBAŞKANI İLE SELFİE

CZN Burak kısa süren ziyaretin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la vedalaşmadan önce cep telefonu ile selfie çekti. Etraftaki kalabalığın coşkulu alkışlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan makam arabasına binerek yoluna devam etti.