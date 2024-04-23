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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocukları kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Türk dünyası çocukları ile Bakan Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 14:39 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:30
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        Çocukları kabul etti
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı 23 Nisan mesajından şunları kaydetti:

        "Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104’üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum.

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        İstiklâlimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah’tan rahmet niyaz ediyorum."

        TÜRK DÜNYASINDAN ÇOCUKLARI KABUL ETTİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları ile de bir araya geldi.

        Erdoğan daha sonra, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki çocukları kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Tekin ve çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Fotoğraflar: AA

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