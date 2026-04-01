        Haberler Spor Futbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 00:27 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı paylaşımda, "2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Milli Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar'ı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti:

        "Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Milli Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD'ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum. Bizim Çocuklar'ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır. Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."

        TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ: BAŞARILARINIZ DAİM OLSUN

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

        Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

        "2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı mağlup ederek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyorum. Sahada gösterdiğiniz azim, mücadele ve inanç milletimize büyük bir gurur ve sevinç yaşattı. Yolunuz açık, başarılarınız daim olsun."

        CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL: YOLUNUZ AÇIK OLSUN

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kosova'yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.

        Özel yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Gözümüz aydın. 24 yıllık Dünya Kupası hasretimizi bitiren, bizlere bu büyük mutluluğu yaşatan Bizim Çocuklar ile ne kadar övünsek az. Bugün orada olmayı, bu gururu millilerimizle paylaşmayı çok isterdim. Yolunuz açık olsun."

        BAKAN BAK: BİZİM ÇOCUKLAR'A BAŞARILAR DİLİYORUM

        Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova’yı 1-0 yenerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

        Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

        "ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde eden A Milli Futbol Takımımızı canıgönülden kutluyorum. Eleme maçlarında üstün performans sergileyerek bizleri gururlandıran Bizim Çocuklar’a 24 yıl aradan sonra mücadele edeceğimiz 2026 Dünya Kupası’nda başarılar diliyorum. A Milli Futbol Takımımızın halkımızı sevindirecek sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum. Elde edilen başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

        A MİLLİ TAKIM, 24 YIL SONRA DÜNYA KUPASI'NDA!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çeyrek asırlık hasret sona erdi!
        İnanç Ergülen yazdı: Bir neslin çocukluk hayali!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Uşak Belediye Başkanı, görevden uzaklaştırıldı
        Türkiye 5G'ye geçti
        15 yaşında kalbinden bıçaklandı
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Kavganın gölgesinde gelen ölüm
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
