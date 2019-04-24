Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arşivlerimizin Gelişimi, Vizyonu ve Tarih Araştırmalarına Katkısı Sempozyumu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Arşiv milletin ve devletin hafızasıdır. Hafızası olmayan milletler nereden geldiklerini, nerede durduklarını ve nereye gideceklerini bilemezler.

Hep yanarım, Süleymaniye'deki o kütüphanelerimizin, arşivlerimizin haline. Bizi Kağıthane'deki yeni yerin yapımına o itmiştir. Özellikle Osmanlı dünyada en iyi kayıt tutan devletlerin başında gelir. Bugüne kadar Osmanlı arşivlerine yönelik çalışmalarda 31 milyon belge tasnif etmiştir. Cumhuriyet döneminde bu hazinenin kıymeti bilinememiş, önemli bir kısmı heba edilmiştir.

Rami Kışlasını da hem kütüphane hem de bu tür çalışmaların yapılabileceği birimleri kuracağız. İnşaat devam ediyor. Ankara'da 5 milyon ciltlik kütüphanemiz var. Bundan sonra devlet belgelerimizi ecdadımızın hassasiyetini de koruyup değerlendireceğiz.

Tek parti döneminde milletimizin geçmişiyle bağlantılarının koparılmasına yönelik fevkalade bir politika izlenmiştir. Türk tarihini daracık bir kovuğa hapsetmek isteyen bir anlayış türetilmiştir. Sanki milletimizin tarihi 1919'da başlıyormuş gibi bir yaklaşım nakşedilmeye çalışılmış. Milletimiz o engin irfanıyla bu dayatmayı reddetmiş, tarihine sahip çıkmıştır.

Osmanlı arşivi öyle bir hazine ki, 40'tan fazla devletin geçmişini içinde barındırıyor. Türkiye dev bir coğrafyanın hafızasını saklıyor. Pek çok uluslararası sorunun çözümün Osmanlı arşivlerinde aranması boşuna değildir. Coğrafyada adalet yeniden tesis edildiğinde, elimizdeki arşiv belgeleriyle hak yerini bulacaktır.

Orta öğretimden başlayarak Osmanlı Türkçesini yaygınlaştırmamız kültürel açıdan büyük fayda sağlayacaktır.