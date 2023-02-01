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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gündeme dair açıklamalar - Güncel Haberler
AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin son dönemde elde ettiği güç ve birikimle dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olacağı dönemin adıdır."

CHP'nin Yeter söz milletin sloganını kullanması hakkında Erdoğan, "Kalleşçe astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar, bunun adı hırsızlıktır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masa, ipleri altısının, hatta HDP'yi de sayarsak, yedisinin elinde bir kukla koymaya çalışıyor. Böyle bir aday modeli bu millete hakarettir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz bizi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk Cumhurbaşkanı yaptı. Biz böylece ilk dönemi tamamlamış olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeniden adaylık önünde hiçbir engel bulunmuyor. Hukuka da anayasaya da uygun. Bunlar sandıktan ümidini kesenlerin başvurduğu suyu bulandırma çabalarıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Altılı masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanı ile böylesi büyük bir ülke yönetilemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhur İttifakının yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza, ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir."

Ayrıntılar geliyor...

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