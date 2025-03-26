Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kıymetli misafirler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Ramazan Bayramınızı şimdiden yürekten tebrik ediyorum. AK Parti ailesi olarak teşkilatıyla belediyesiyle genel merkeziyle kabinesiyle tam kadro sahadayız. Bu muazzam ruh şölenine gölge düşürmeye çalışanlara aldırmadan 1 ay boyunca 1 gönüle daha girmek bir ihtiyaç sahibinin daha kapısını çalmak için koşturan tüm yol arkadaşlarıma özellikle siz milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum.

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Toplantımıza teşrif eden misafirlerimize heyecanlarıyla grup salonumuzu adeta bir bayram yerine çeviren genç kardeşlerimize hoş geldiniz diyor kendilerine gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti'de eski diye bir kavrama yer yoktur. Kutlu davamıza inanan herkes ezeli ve ebedi AK Partilidir. Görevler makamlar unvanlar gelip geçicidir. Aslolan kalplerde kalıcı yer edinmektir.

Bize yönelik husumetlerin bir kısmı da soygun çarkını bozmamızdandır. 23 yıl boyunca en büyük tepkiyi bunlardan gördük. Bu yağmacıların kuyruk acısı hala dinmedi. Türkiye'deki başarılarımızı ihanetlere rağmen başardık. Kaos çıkarma niyetinde olanları engelledik. 23 yılda bu ülkeye ve millete hangi kazanımları sağladıysak sabotajlara rağmen başardık. Bunca yılı dimdik ayakta geçirdik. Kuzu postuna bürünmüş sırtlanları, yanımızda yöremizde dolaşan riyakarları da çok iyi biliyoruz.

Ülkeyi ve milleti ateşe atacak kadar gözü dönmüşleri asla unutmadık unutmuyoruz. İhanete bulaşanlar milletin kardeşliğine pusu kuranlar yargı önünde hesap verecektir. Bundan sonra Türkiye ekonomisine yönelik her türlü sabotajın hesabı yargı önünde sorulacaktır. Türkiye'nin kaderi ile Cumhur İttifakı'nın kaderi iç içe geçmiştir. Son dönemdeki gelişmeler bunu gösteriyor. Belediyelere milletimizin ödediği vergilerle aktarılan kaynakların birilerinin şahsi hırsları için kullanıldığı ortaya çıkıyor. Yanan otobüslerin çalışmayan merdivenlerin suçu vatandaşa yükleniyor. Usulsüz diploma ile başladı ve rüşvet çarkıyla devam etti. Yamyamlığın kitabını yazdılar. Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığı zaman bunların bırakın milleti kendi yakınlarının dahi yüzlerine bakacak yüzleri kalmayacak. CHP yönetimi insanları sokağa dökerek skandalı örtbas etme çabasına girdi. Çalana değil yakalayana kızıyorlar. Yolsuzluk bilgi ve belgesini getirenler bizzat CHP'lilerdir. Yolsuzluk ve rüşvet parasının tanziminden anlaşmazlık çıkınca birileri gidip yargıya olup biteni anlatmıştır. Suçu işleyen de duyuran da CHP'li.