        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: AB'nin bize ihtiyacı var | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: AB'nin bize ihtiyacı var

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mayıs Avrupa Günü'ne ilişkin bir mesaj paylaştı. Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacının Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacından daha fazla olduğunu söyledi.

        Giriş: 09 Mayıs 2026 - 10:28 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Mayıs Avrupa Günü konulu bir mesaj paylaştı.

        Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu’nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, Avrupa Birliği’nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtada barış, iş birliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesi olduğunu söyleyen Erdoğan, bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği’nin dayandığı kuralların, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınanmakta olduğunu belirtti.

        Erdoğan'ın mesajı şöyle:

        "Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar Avrupa Birliği’nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir.

        Avrupa Birliği’ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye’nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır.

        Daha önce de ifade ettiğimiz üzere Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye ihtiyacı, Türkiye’nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır. Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği’yle ilişkilerimizi kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahibiz.

        Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü’nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere, Avrupa halklarının Avrupa Günü’nü tebrik ediyorum."

