Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

Erdoğan, konakladığı otelde Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Buna göre iki lider, görüşmede, ikili ilişkileri, Suriye'deki son durumu ve bölgesel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin birlik ve beraberliğini güçlendirme, yeniden inşa ve kalkınma konularında kararlı adımlar attığını, Türkiye'nin bu süreçte Suriye'nin yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgedeki çatışmaların uzağında kalması gerektiğini, Türkiye ile Suriye arasında savunma, güvenlik, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere her alanda işbirliğinin artırılmasının, Suriye'nin yeniden ayağa kalkma çalışmaları bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki entegrasyon sürecinin kesintiye uğramadan suhuletle neticelenmesinin tüm bölgenin faydasına olacağını da ifade etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın Şerif'i Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki kabulüne ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre iki lider, kabulde Türkiye-Pakistan ikili ilişkileri başta olmak üzere İran'daki ateşkes süreci, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Kabulde iki ülke arasındaki işbirliğini enerji, ticaret, savunma başta olmak üzere birçok alanda daha ileriye taşımak için adımlar atmayı sürdüreceklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin İran'a yönelik saldırılarla başlayan çatışma sürecinde ilk günden bu yana barışın tarafında olmaya devam ettiğini, Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasındaki gayretlerinin ve başarısının tüm dünyanın takdirini kazandığını, İran'da barışa ulaşılana kadar ateşkesin uzatılması için çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan krizin sağlam temellere dayanan yeni bir bölgesel güvenlik mimarisine duyulan ihtiyacı ortaya koyduğunu, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının yakın mesaisinin Antalya Diplomasi Forumu'nda da sürmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Gazze'de sağlanan ateşkesin güçlendirilmesinin önemli olduğunu, bölgede yaşanan kaosun, Filistin'in özgürleştirilmesi ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konusunu ertelememesi gerektiğinin altını çizen Erdoğan, Pakistan'ın huzur ve refahının Türkiye için önem arz ettiğini, Pakistan'ın komşularıyla sorunlarını diyalog yoluyla çözme konusunda Türkiye'nin desteğinin her zaman süreceğini bildirdi.

REKLAM

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da hazır bulundu.

Konakladığı otelde önce Pakistan Başbakanı Şerif ile ikili görüşme gerçekleştiren Erdoğan, daha sonra Şerif ve Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı, görüşmeye dair açıklamada bulundu.

Görüşmede, liderler bölgedeki sıcak gelişmeleri ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırıların bölgede güvenlik risklerini artırdığını, sağlanan ateşkesten memnun olunduğunu, Türkiye'nin ateşkesin korunması ve kalıcı barışın sağlanması için gayretlerini artırarak sürdürdüğünü ifade etti.

Erdoğan, bölgede yaşanan çatışma sürecinin yeni ve sağlam temelli bir bölgesel güvenlik mimarisi oluşturma gerekliliğini ortaya koyduğunu, bölge ülkeleriyle bu konuyu etraflıca ele almaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, bölgesel çapta kalıcı ve sürdürülebilir barış için birlikte atılabilecek adımları da istişare etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif ve Al Sani'nin elini tutup, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da hazır bulundu.

*Fotoğraflar: AA