Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;

Türkiye’yi, doğalgaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Dünyanın dört bir yanında yepyeni enerji anlaşmalarına imza atacağız.

Gabar’da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti.

Bugüne kadar Gabar’da toplam değeri 2 milyar dolara ulaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binin üzerinde personelle devam ediyoruz.

Günlük 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdık.

Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasından sonra enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz.

Yurtdışı petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Sakarya gaz sahasında da birinci fazı tamamladık.

9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. 4 milyonu aşkın hanenin doğalgaz ihtiyacı buradan karşılanıyor.

Çanakkale’deki yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya'da faaliyete başlayacak

2026 içerisinde toplam yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz.

Hedeflerimize ulaştığımızda, konutlarımızın doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılıyor olacağız.

Somali için teknoloji transferi, altyapı gelişimi ve yeni yatırımlar anlamına gelen süreç, Somali'nin ekonomik kalkınmasını da hızlandıracak.

Kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında hiçbir zaman gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hak ve adalete uygun yaptık. Ortaklık ve dayanışma temelinde kazan-kazan anlayışıyla iş birliklerimizi geliştirdik. Dostluk, kardeşlik, beraber kazanmak ve kalkınmak için varız.

Pakistan milli petrol şirketleriyle Türkiye Petrolleri A.Ş. arasındaki iş birliği yeni bir evreye taşındı.

Malezya’nın milli petrol ve gaz şirketi Petronas ile 4 farklı alanı kapsayan için ortaklık çalışmaları devam ediyor.

İngiltere ve Fransa merkezli iki büyük petrol şirketi ile 2027’den itibaren sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğini artırmak adına pek çok girişimde bulunduk.