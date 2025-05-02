Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve petrol aramada küresel bir güç haline geleceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Türkiye'yi, doğalgaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Dünyanın dört bir yanında yepyeni enerji anlaşmalarına imza atacağız" ifadelerini kullandı. "Tüm konutların elektrik ihtiyacını sadece rüzgar ve güneşten karşılayabilecek seviyeye geldik" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan "Maliyeti yaklaşık 80 milyar dolar olan santral yatırımları ile gücümüzü artırıyoruz" diye ekledi
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar;
Türkiye’yi, doğalgaz ve petrol arama alanında küresel bir aktör haline getireceğiz. Dünyanın dört bir yanında yepyeni enerji anlaşmalarına imza atacağız.
Gabar’da günlük üretimimiz 81 bin varili geçti.
Bugüne kadar Gabar’da toplam değeri 2 milyar dolara ulaşan 26 milyon varilin üzerinde üretim gerçekleşti. Mevcut keşif alanlarındaki saha geliştirme faaliyetlerimizi 3 binin üzerinde personelle devam ediyoruz.
Günlük 135 bin varili aşarak yeni bir rekor kırdık.
Terör gölgesinin bölgemizin üzerinden kalkmasından sonra enerjide de hedeflerimize koşarak ilerleyeceğiz.
Yurtdışı petrol sahalarımızda da yaklaşık 40 bin varillik üretimimizi sürdürüyoruz. Sakarya gaz sahasında da birinci fazı tamamladık.
9,5 milyon metreküp gaz üretiyoruz. 4 milyonu aşkın hanenin doğalgaz ihtiyacı buradan karşılanıyor.
Çanakkale’deki yüzer üretim platformumuz önümüzdeki yıl Sakarya'da faaliyete başlayacak
2026 içerisinde toplam yaklaşık 20 milyon metreküp günlük üretim hedefliyoruz.
Hedeflerimize ulaştığımızda, konutlarımızın doğalgaz ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarımızdan karşılıyor olacağız.
Somali için teknoloji transferi, altyapı gelişimi ve yeni yatırımlar anlamına gelen süreç, Somali'nin ekonomik kalkınmasını da hızlandıracak.
Kimsenin toprağında, egemenliğinde, kaynaklarında hiçbir zaman gözümüz olmadı. Ne yaptıysak hak ve adalete uygun yaptık. Ortaklık ve dayanışma temelinde kazan-kazan anlayışıyla iş birliklerimizi geliştirdik. Dostluk, kardeşlik, beraber kazanmak ve kalkınmak için varız.
Pakistan milli petrol şirketleriyle Türkiye Petrolleri A.Ş. arasındaki iş birliği yeni bir evreye taşındı.
Malezya’nın milli petrol ve gaz şirketi Petronas ile 4 farklı alanı kapsayan için ortaklık çalışmaları devam ediyor.
İngiltere ve Fransa merkezli iki büyük petrol şirketi ile 2027’den itibaren sıvılaştırılmış doğalgaz tedarikine yönelik anlaşmaları tamamladık. Avrupa ülkelerinin yaşadığı enerji krizini hafifletmek adına bölgedeki enerji güvenliğini artırmak adına pek çok girişimde bulunduk.
Türkmenistan gaz hattı ile 250 milyon metreküpün üzerinde gaz temin edildi. Yılsonuna kadar 1,3 milyar metreküp gazın akışını sağlamış olacağız. Türkmen gazını Hazar geçişli boru hattıyla ülkemize getirme planımız var.
Tüm konutların elektrik ihtiyacını sadece rüzgar ve güneşten karşılayabilecek seviyeye geldik.
Maliyeti yaklaşık 80 milyar dolar olan santral yatırımları ile gücümüzü artırıyoruz.
Yeşil iletim altyapısını oluşturacağız. Akkuyu Nükleer Enerji ve Güç Santrali'nin ilk reaktörünün inşası da yakın zamanda tamamlanıyor. Türbin montajını bitirdik, şaftını da başarıyla döndürerek önemli bir aşamayı geride bıraktık. Bu yıl sonunda deneme üretimine başlayarak Akkuyu’dan ilk üretimi vereceğiz. 2028’de Akkuyu’nun tam kapasite çalışmasını öngörüyoruz. Bununla doğalgaz ithalatımız da yıllık 7 milyar metreküp azalacak.
Tüm bu yatırımlar vatandaşımızın hayatına doğrudan dokunmaktadır. Son 3 yılda elektrik ve doğalgazda milletimize 983 milyar TL destek verdik.
155 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan maden sektörümüzün toplam büyüklüğü 270 milyar dolara ulaştı. 2024 yılında yüzde 4,7 artarak sektör büyüklüğü 6 milyar doları aştı.
2,5 milyon ton bor ürünü satarak yeni bir rekora imza attık. Bandırmada yapımına başladığımız yılda 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisini de önümüzdeki günlerde hizmete vereceğiz.
Nijer’de satın aldığımız altın sahalarından bir tanesinde de bu yıl üretime başlamayı hedefliyoruz.
690 bin tonla dünyanın tek sahada en büyük ikinci nadir toprak elementi rezervi Eskişehir’de bulunuyor. Nadir toprak elementlerimizi hammaddeye dönüştürecek tam teşekküllü bir endüstriyel tesisi hayata geçirerek ülkemizi bu elementleri üretebilen 5 ülkeden biri yapacağız.
Enerji alanında Türkiye’yi çok farklı bir lige yükselttik. Şimdi zirveye çıkmak istiyoruz.