Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573'üncü yıl dönümünde, Fatih Sultan Mehmet Han başta olmak üzere kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmet, minnet ve şükranla andı
Giriş: 29 Mayıs 2026 - 22:02
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu topraklarda Malazgirt'le başlayan fetihler silsilemizin en parlak halkası olan İstanbul'un fethinin 573'üncü yılında Peygamber Efendimizin müjdesine nail olan Sultan Fatih'i, o büyük kumandanın kahraman ordusunun tüm neferlerini rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyorum. Fethin 573'üncü yılı kutlu olsun, mübarek olsun." ifadelerini kullandı.
