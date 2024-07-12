Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Washington'da açıklama yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Teröre karşı mücadelede müttefikler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine ihtiyaç bulunduğunu görüyoruz.

NATO'nun tespit ettiği iki temel tehditten biri olan terörizmle mücadelede müttefiklerimizden dayanışma bekliyoruz. Müttefiklik hukuku da bunu gerektirir.

Bazı müttefiklerimizin, bilhassa terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yle kurdukları çarpık ilişkiyi kabul etmemiz mümkün değildir.

"FİLİSTİN TOPRAKLARINDA SÜRE GİDEN MEZALİME DİKKATİ ÇEKTİM" (NATO Zirvesinde) Tüm temaslarımda Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında süre giden mezalime dikkati çektim. REKLAM Netanyahu yönetimi, yayılmacı ve pervasız politikalarıyla sadece kendi vatandaşlarının değil, tüm bölgenin güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Filistin'de kapsamlı, sürdürülebilir barış tesis edilene kadar, İsrail'le NATO nezdinde işbirliği yönündeki girişimler Türkiye tarafından onaylanmayacaktır. İttifakımızın temel değerlerini ayaklar altına alan İsrail yönetiminin NATO'yla ortaklık ilişkisini sürdürmesi mümkün değildir.

Küresel vicdanın Filistinli sivillere saldırıların durdurulması için sokaklara döküldüğü ortamda, İsrail'e askeri desteğin sürdürülmesi kabul edilemez. Uluslararası camianın sorumluluk sahibi üyelerinin, 1967 sınırları temelinde iki devletli çözüm için el ele vermesi önemlidir. NATO'nun Ukrayna'daki savaşın tarafı haline getirilmesine asla geçit verilmemesi gerektiğine dair görüşlerimi burada açık yüreklilikle paylaştım. Müttefiklerimizi ateşkesin sağlanması ve 9 aydır açlıkla sınanan Gazze'ye yardım ulaştırılması için Netanyahu yönetimine baskılarını artırmaya çağırıyorum.

İsrail'i Lahey Adalet Divanı'na da Güney Afrika ile şikayet ettik. Dünyadaki diğer ülkelerin de şikayetçi olmasını talep ediyoruz. (ABD'den F16 tedariki) Sayın Biden ile konuştum, 3-4 hafta içinde ben bu problemi çözeceğim dedi. Parçalarla ilgili konu her zaman görüştüğümüz konular. ŞANGHAY BEŞLİSİ'NE DAİMİ ÜYELİK (Şanghay İşbirliği Örgütü) Gözlemci üye olarak değil, hedefimiz orada daimi üye olmaktır. Türkiye, artık Şanghay Beşlisi'ne daimi üye olarak katılmalıdır. (NATO Zirvesi'ne Türkiye'nin ev sahipliği) Büyük ihtimalle bu İstanbul'a yakışır. İstanbul'da zirveyi yapar, NATO'yla birlikte dünyaya selamımızı çakarız.