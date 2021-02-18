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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İslâm alemine Regaib Kandili mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk-İslâm alemine Regaib Kandili mesajı

Regaib Kandili münasabetiyle bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizin ve tüm İslam aleminin mübarek üç aylar ile idrak etmekte olduğumuz Regaip gecesini tebrik ediyorum. Rabb'imden bizi ve tüm insanlığı bu mübarek gece hürmetine her türlü felaketten, musibetten muhafaza buyurmasını diliyorum. Regaip gecemiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

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