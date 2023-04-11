MERKEZ BANKASI'NDAN DİJİTAL TL AÇIKLAMASI

Merkez Bankası da daha önce yaptığı açıklamada Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini paylaşmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.