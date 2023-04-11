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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

AK Parti Seçim Beyannamesi'nin duyurulması sonrasında gündeme gelen konulardan biri de Dijital Türk Lirası projesi oldu. Dijital Türk Lirası projesinin detaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından Dijital Türk Lirası özellikleri ve çıkacağı tarih araştırılıyor. İşte, detaylar...

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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası açıklaması! Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

    Dijital Türk Lirası projesine ilişkin detaylar sorgulanıyor. AK Parti Seçim Beyannamesi'nin açıklanmasının ardından gündeme gelen proje ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. Seçim beyannamesini kamuoyuyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası projesiyle ilgi olarak da konuştu. Peki, Dijital Türk Lirası nedir ve ne zaman çıkacak? İşte, merak edilen güncel bilgiler...
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası açıklaması! Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

    DİJİTAL TÜRK LİRASI NEDİR?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuoyuyla paylaştığı seçim beyannamesinde Dijital Türk Lirası hakkında da açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası açıklaması! Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

    "Üretimin tabana yayılmasında çok önemli görev ifa eden KOBİ’lerimizi, büyüyen ekonomimizin lokomotifleri olarak, finansmandan istihdama her alanda daha güçlü şekilde destekleyeceğiz. Bugüne kadar hassasiyetle devam ettirdiğimiz bütçe disiplininden önümüzdeki dönemde de taviz vermeyeceğiz. Tasarım ve kriptoloji altyapısını kurduğumuz yeni nesil Dijital Türk Lirası projemizi hayata geçireceğiz."
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası açıklaması! Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

    MERKEZ BANKASI'NDAN DİJİTAL TL AÇIKLAMASI

    Merkez Bankası da daha önce yaptığı açıklamada Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini paylaşmıştı.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dijital Türk Lirası kullanımına ilişkin açıklamada bulunarak şu ifadelere yer vermişti:

    "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) öncülüğünde yürütülmekte olan Dijital Türk Lirası Projesi’nin birinci faz çalışmaları kapsamında, Dijital Türk Lirası Ağı üzerindeki ilk ödeme işlemleri başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. TCMB, teknoloji paydaşları ile birlikte yürüttüğü dar kapsamlı ve kapalı devre pilot uygulama testlerine 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecektir. Yapılan testler sonucu elde edilen bulgular geniş kapsamlı bir değerlendirme raporu ile kamuoyu ile paylaşılacaktır.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası açıklaması! Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

    Dijital Türk Lirası İşbirliği Platformu, 2023 yılında seçili bankalar ve finansal teknoloji firmalarının katılımlarıyla genişletilecek ve geniş katılımlı pilot testlerin gerçekleştirileceği ileri fazlara geçilecektir. Bu kapsamda, dağıtık defter teknolojilerinin ödemeler ekosistemlerinde kullanımı ve anlık ödeme sistemleri ile entegrasyonu gibi konularda tasarlanan özgün mimari kurgulara ait testlere devam edilecektir.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Dijital Türk Lirası açıklaması! Dijital Türk Lirası nedir, ne zaman çıkacak?

     

    Dijital Türk Lirası’nın hukuki boyutuna yönelik çalışmalar, dijital kimliklendirmenin proje için kritik öneme haiz olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, 2023 yılı boyunca Dijital Türk Lirası’nın teknolojik gereksinimlerinin yanı sıra iktisadi ve hukuki çerçevesine dair çalışmalara da öncelik verilecektir."

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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