Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elimiz kolumuz bağlı duramayız

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni inşa edilen MİT Binası'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"MİT'in yeni hizmet binasının teşkilatımız ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Kuruluşundan bugüne tüm isimsiz kahramanlara şükranlarımı sunuyorum.

İnsanların bir arada yaşama, şehirler ve devletler kurma tarihi ile istihbarat tarihi aynıdır. Devlet denilen karmaşık mekanizmanın istihbarat olmadan işlemesi ve ayakta kalması mümkün değildir. Mirasçısı olduğumuz Osmanlı kuruluş yıllarından itibaren güçlü bir istihbarat teşkilatı düzenlemiştir. Osmanlı'nın 18'nci yy'dan itibaren gerilemeye başlamasında istihbaratın da payı vardır. Sultan Abdülhamit Han'ın buna verdiği ehemmiyet özellikle kayda değerdir. 1. Dünya Savaşı'ndan İstiklal Harbimize kadar yürütülen tarihi mücadelede Teşkilat-ı Mahsusa'nın çok önemli katkıları vardır.

Cumhuriyetin istihbarat kurumları ve gelenekleri bu dönemden yadigardır. Çok uzun süre teşkilatımız zayıf tutulmuş olsa da şartlar bu kurumu güçlendirmemizi gerektirmiştir. Son olarak 2014 yılında teşkilatımızın kanunu yenileyerek günümüze uygun hale getirdik. İstihbarat bilgileri savaş değil, barış dönemlerinde de devletin bekası için geçerlidir. bugününe hakim olamayan geleceğini şekillendiremez. Ülkemiz ve dünyanın kritik süreçten geçtiği şu dönemde istihbarat teşkilatımıza daha çok ihtiyaç bulunuyor. Bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binası ile teşkilatımızın gücü ve imkanı çok daha artmıştır.

MİT BÜYÜK DESTEK SAĞLIYOR

Dünyanın yeniden yapılandığı dönemden geçiyoruz. Bu süreçte karşı karşıya bulunduğumuz tehditler hem değişiyor, hem artıyor. Yeni dönemin en büyük tehdidi terördür. Bir başka önemli tehdit de bölge ülkelerinin yaşadığı iç karışıkları ve krizlerdir. Suriye kaynaklı gelişmeler ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Aynı şekilde Irak'ta yaşanan her hadise doğrudan ya da dolaylı olarak yansımaları oluyor. Doğu Akdeniz'de aleyhimize oluşturulan ittifaklar bölgemiz için hayati öneme sahiptir. Elimiz kolumuz bağlı duramayız. Kendi oyun planımızı geliştirmeye ve hayata geçirmeye mecburuz. Böyle zorlu bir dönemde MİT yürüttüğü çalışmalarla bize çok büyük destek sağlıyor.

HAREKATLARDA ÖNEMLİ GÖREV YAPTILAR

Teşkilatımız ByLock'u ve haberleşme sistemini çözerek bu terör örgütü çökertmenin yolunu açmıştır. Pek çok FETÖ üyesinin iadesini sağlamıştır. Cemal Kaşıkçı cinayetinde oynanan rol yüzümüzü ağartacak şekildedir. Bu kanın üzerimize sıçramasını engellemiş ve muhataplarına bu işin ağırlığını hissettirmiştir. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan teşkilatımızın sınırötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği bulunuyor. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevi yerine getiriyor.

MİT'E YAPILAN YATIRIMLAR

MİT, artık uluslararası alanda hatrı sayılır güçlü istihbarat teşkilatları arasında yer alıyor. Teşkilatlarımızın faaliyetlerinden bahsedildiğini görüyorum. Ürettiği bilgiyi diplomasi masasında muhatapları karşısında kullanan bir yere gelmiştir. Türkiye, teşkilatımızın başarılı çalışmaları karşısında hiçbir ülkenin icazetine ihtiyaç duymadan kendi çıkarları doğrultusunda hareket edebilme imkanına kavuşmuştur. Biz de kendilerine her türlü desteği verdik. Mevzuatı güçlendirdik, teknolojik donanımlar için bütçe ayırdık, İHA, SİHA, istihbarat gemisi ve uçağı gibi donanımları kazandırdık.

Veri analizi de başka kritik meseledir. Teröristlerin ve casusların tespitinde büyük verinin analiz edilmesi, profilleme çalışmalarına ihtiyaç duyuluyor. Tek yetkili merci MİT'in veri analizi için ihtiyaç duyduğu kaynaklara ulaşabilmesi milli görevimizdir. Devlete ait verilerin tek yerde toplamak zorundayız. TSK, Dışişleri Bakanlığı ve Emniyet gibi kurumlarımızla paylaşacaktır. İstihbarat dağınıklığı ve koordinasyon sorunu ortadan kalkacaktır. En somut örnek olarak FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle birlikte güvenlik alanında başarılarımız arka arkaya gelmeye başlamıştır. Önümüzdeki günlerde başkanlık edeceğimiz MİT Koordinasyon Kurulunu oluşturduk.

YURTDIŞI OPERASYON YETKİSİ ARTACAK

Artan tehditlerin büyüklüğü beklentiyi artırıyor. Ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Yeni teknoloji ve operasyonel yöntemleri geliştirmemiz gerekiyor. Teşkilatımızın yurtdışı operasyon yetkisini artırmaya devam edeceğiz. Orta ve uzun vadede bu kabiliyete sahip olmaya mecburuz. Bu mücadeleyi sanal ortamda da yürütmemiz gerekiyor. İnternetin casuslarca etkin şekilde kullandığı dönemde teşkilatın bu alana eğilmesi kaçınılmazdır.