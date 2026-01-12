Habertürk
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerini öptü | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerini öptü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Düzce'den kendisini görmeye gelen 100 yaşındaki iki vatandaş ile sohbet etti

        Giriş: 12.01.2026 - 18:59 Güncelleme: 12.01.2026 - 18:59
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerini öptü
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinde Düzce’den Ankara’ya gelerek kendisini görmek isteyen 100 yaşındaki Necati ve Recep isimli iki vatandaşla sohbet ederek, ellerini öptü.

        Erdoğan, sohbetin ardından vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Şanlıurfa'da tüp patlaması: Ölü ve yaralılar var

        Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, bir evde tüp patlaması sonucu ölü ve yaralılar var. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

