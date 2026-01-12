Cumhurbaşkanı Erdoğan, ellerini öptü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı için AK Parti Genel Merkezi'ne geldiğinde Düzce’den Ankara’ya gelerek kendisini görmek isteyen 100 yaşındaki Necati ve Recep isimli iki vatandaşla sohbet ederek, ellerini öptü.

Erdoğan, sohbetin ardından vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.