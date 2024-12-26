Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Giriş: 26.12.2024 - 21:32 Güncelleme: 26.12.2024 - 21:32
Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti" denildi. Basına kapalı yapılan görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.
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