Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Türkiye genelinde TÜGVA'nın elhamdülillah 310 bini aşkın üyesi var. 81 vilayetteki tüm yapılanmasıyla birlikte her geçen gün daha iyiye, daha güzele gitmek suretiyle gençliğimizin hep söylüyorum ya, birileri rahatsız oluyor, dindar bir nesil olarak geleceğe hazırlanmasında TÜGVA'nın konumu çok çok önemli."

TÜGVA NEDİR?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri arasında yer aldığı TÜGVA, İstanbul'da 2013 yılında 500 bin TL mal varlığıyla kuruldu.