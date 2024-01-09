Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları ve isimleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ikinci çocuğunu kucağına aldı. Torun haberi sonrasında kamuoyunda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var?" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının isimleri nelerdir?" sorularının cevabı yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları ve isimleri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dede olma seinci yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevincinin duyulmasıyla birlikte kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla ilgili detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının adı ne? İşte merak edilen soruların cevabı...
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAÇ TORUNU VAR?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Sümeyye Bayraktar'ın 9 Ocak Salı yani bugün ikinci bebeğini kucağına almasıyla 9'uncu kez dede oldu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı itibaıyla 9 torunu bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TORUNLARININ İSİMLERİ
Ahmet Akif Albayrak
Sadık Eymen Albayrak
Emine Mahinur Albayrak
Hamza Salih Albayrak
Canan Aybüke Bayraktar
Asım Özdemir Bayraktar
Ali Tahir Erdoğan
Fatıma Serra Erdoğan
Ömer Tayyip Erdoğan