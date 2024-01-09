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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları ve isimleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları ve isimleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ikinci çocuğunu kucağına aldı. Torun haberi sonrasında kamuoyunda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var?" ve "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının isimleri nelerdir?" sorularının cevabı yeniden araştırılmaya başlandı. İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları ve isimleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 15:31 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:31
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dede olma seinci yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevincinin duyulmasıyla birlikte kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla ilgili detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının adı ne? İşte merak edilen soruların cevabı...

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KAÇ TORUNU VAR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Sümeyye Bayraktar'ın 9 Ocak Salı yani bugün ikinci bebeğini kucağına almasıyla 9'uncu kez dede oldu. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı itibaıyla 9 torunu bulunuyor.

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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esra-Berat Albayrak çiftinden 4, Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinden 3 torunu bulunuyor.

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        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TORUNLARININ İSİMLERİ

        Ahmet Akif Albayrak

        Sadık Eymen Albayrak

        Emine Mahinur Albayrak

        Hamza Salih Albayrak

        Canan Aybüke Bayraktar

        Asım Özdemir Bayraktar

        Ali Tahir Erdoğan

        Fatıma Serra Erdoğan

        Ömer Tayyip Erdoğan

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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