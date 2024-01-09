Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunları ve isimleri

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Cumhurbaşkanı Erdoğan bir kez daha dede olma seinci yaşadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sevincinin duyulmasıyla birlikte kamuoyunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve torunlarıyla ilgili detaylar merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaç torunu var? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarının adı ne? İşte merak edilen soruların cevabı...