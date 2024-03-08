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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan ayındaki iftar ve sahur programı belli oldu! İlk iftarını Mehmetçik ile yapacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan programı belli oldu! İftar ve sahur programlarında vatandaş ile buluşacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan'da yürüteceği seçim kampanyasının detayları netleşti. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramazan ayının ilk haftasında, Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesindeki illerde seçmenle buluşacak

        Giriş: 08.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan programı belli oldu
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        31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ediyor. Seçim kampanyasının son 3 haftasının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle; Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar ve sahur programları aracılığıyla seçmenle buluşacak.

        İLK İFTARINI MEHMETÇİK İLE YAPMASI BEKLENİYOR

        Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde Şırnak'ta olacak. İlk iftarını ise Şırnak'ta Mehmetçik ile yapması bekleniyor.

        SEÇMENLE BULUŞACAK

        Erdoğan aynı hafta Mardin, Ağrı, Van, Erzurum ve Konya'ya da gidecek. Ramazan ayının ikinci haftasında ise Çanakkale, Osmaniye, Kilis, Batman ve Kayseri'de miting düzenleyecek.

        Erdoğan'ın 20 Mart'ta Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelmesi, 23 Mart'ta “Büyük Ankara”, 24 Mart'ta ise “Büyük İstanbul” mitingini yapması planlanıyor.

        Erdoğan, kampanyasının son haftasında ise Aksaray, Çorum, Tokat, Isparta, Burdur, Bursa, Kocaeli'de olacak. Bazı günler 2 ilde birden miting düzenleyecek. Erdoğan'ın seçim kampanyasının son gününü ise İstanbul'un ilçelerine ayırması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mart cumartesi günü Şanlıurfa'da olacak. 10 Mart'ta da Büyük İzmir Mitingi’ne katılacak.

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