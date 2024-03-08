31 Mart yerel seçimlerine geri sayım devam ediyor. Seçim kampanyasının son 3 haftasının Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle; Cumhurbaşkanı Erdoğan iftar ve sahur programları aracılığıyla seçmenle buluşacak.

İLK İFTARINI MEHMETÇİK İLE YAPMASI BEKLENİYOR

Erdoğan, Ramazan ayının ilk gününde Şırnak'ta olacak. İlk iftarını ise Şırnak'ta Mehmetçik ile yapması bekleniyor.

SEÇMENLE BULUŞACAK

Erdoğan aynı hafta Mardin, Ağrı, Van, Erzurum ve Konya'ya da gidecek. Ramazan ayının ikinci haftasında ise Çanakkale, Osmaniye, Kilis, Batman ve Kayseri'de miting düzenleyecek.

Erdoğan'ın 20 Mart'ta Diyarbakır'da vatandaşlarla bir araya gelmesi, 23 Mart'ta “Büyük Ankara”, 24 Mart'ta ise “Büyük İstanbul” mitingini yapması planlanıyor.

Erdoğan, kampanyasının son haftasında ise Aksaray, Çorum, Tokat, Isparta, Burdur, Bursa, Kocaeli'de olacak. Bazı günler 2 ilde birden miting düzenleyecek. Erdoğan'ın seçim kampanyasının son gününü ise İstanbul'un ilçelerine ayırması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 Mart cumartesi günü Şanlıurfa'da olacak. 10 Mart'ta da Büyük İzmir Mitingi’ne katılacak.