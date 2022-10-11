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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani Cuma günü İstanbul'da görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da görüşecek
Katar Emiri İstanbul'a geliyor
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HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da bir araya gelecek.

İki lider Türkiye-Katar Stratejik işbirliği Konseyi toplantısına katılacak.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacak temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Katar Emiri Al Sani Mayıs ayında Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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