Katar Emiri İstanbul'a geliyor 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile İstanbul'da bir araya gelecek.

İki lider Türkiye-Katar Stratejik işbirliği Konseyi toplantısına katılacak.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Umman, Katar, Endonezya, Cezayir, Nijerya, Malezya, Kazakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile enerji alanında yeni iş birliklerinin önünü açacak temaslarda bulunduklarını bildirdi.

Katar Emiri Al Sani Mayıs ayında Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.