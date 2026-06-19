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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun ilk test sürüşünü yaptı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, metronun ilk test sürüşünü yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattının açılışında yaptığı konuşmada, yeni metronun 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacağını açıkladı. Erdoğan, metronun ilk test sürüşünü yaptı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 21:09 Güncelleme:
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        Metronun ilk test sürüşünü yaptı

        Halkalı-İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro Projesi'nin son etabı olan Halkalı-Arnavutköy hattı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle açıldı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, metronun ilk test sürüşünü yaptı. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, hattın 110 kilometre hıza ulaştığını belirterek, "Kaliteyse kalite, huzur. Şu anda gerçekten bu metromuz modern bir anlayışın tezahürü oldu. Modern bir anlayışı İstanbul'a kazandırmak, gerçekten bütün ilgili arkadaşlarımın bu konudaki ortaya koyduğu bu eserle biz de iftihar ediyoruz. İstanbul'a bu yakışır, Türkiye'ye bu yakışır, milletimize bu yakışır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. 31 Temmuz'a kadar ücretsiz" dedi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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