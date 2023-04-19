Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan açıklamalar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de düzenlenen iftar programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle...

Bugün Denizli yine destan yazdı, tarih yazdı, geleceğinin aydınlık Türkiyesine yeni bir pencere açtı. Desteğiniz, dayanışmanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ülkesinin geleceği için dertlenen hiçbir insanı dışarıda bırakmayacağız. Türk, Kürd, Muhacir, Sünni, Alevisiyle 85 milyon bir ve beraber olacağız. Aramıza nifak tohumları saçmak isteyen fitnecilere asla prim vermeyeceğiz. Kardeş olacağız ve inşallah ebediyyen de kardeş kalacağız. Denizli için hemen şimdi diyerek hedeflerimize doğru sağlam adımlarla yürüyeceğiz. 40 senedir Denizli ile birlikte tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Emanetinize canımız pahasına sahip çıktık. Allah'a dayandık, sahaya sarıldık, hükmüne ramolduk. Yol varsa budur bilmiyorum başka çıkar yol diyerek yolumuza devam ettik. Allah'ın rahmetinden başka bize asla rahmet penceri yoktur.

"SİZ BİZE DUA ETTİNİZ, BİZE SAHİP ÇIKTINIZ"

Gözümüzü ufuktan ayırmadan azimle, cesaretle, kararlılıkla yürüdük. Bugünlere birilerinin lütfuyla değil, sizlerin destekleriyle geldik. Biz bugünlere günde 5 defa ellerini semaya açanların hayır dualarıyla geldik. Gece karanlığında seccadesinde gözyaşlarıyla ıslatanların samimiyetiyle geldik. Seccadenin üzerinde ayakkabılarıyla dolaşarak kıble arayanlarla değil. Tam aksine kıblesinin Kabe olduğunu bilenlerle geldik. Siz bize dua ettiniz, bize sahip çıktınız. Gerektiğinde dağ gibi yanımızda durdunuz. Denizlili kardeşlerimle birlikte 85 milyonun her bir ferdine aşkla hizmet ettik. Her karışında bir şehit yatan cennet vatanı eserlerle, yatırımlarla donatmayı Rabbim bizlere nasip etti. Rabbim bizlere Türkiye'yi CHP zihniyeti boyunduruğundan kurtarmayı nasip etti.

"BARBAROS HAYRETTİN PAŞA CAMİİ'Nİ BAYTAMDAN SONRA AÇACAĞIZ"

Rabbim bize 85 yılın ardından Ayasofya'yı asli kimliğine kavuşturmayı, Ezan-ı Muhammedilerle buluşturmayı nasip etti. Çamlıca Camii, Beştepe Millet Camii, Taksim Camii ile ülkemizi nakış nakış süslemeyi nasip etti. Şimdi de Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni Levent'te elhamdülillah inşa ettik. Bayramdan sonra orayı da açacağız. Rabbim bizlere ülkemizdekilerle beraber tüm mağdur ve mazlumların elinden tutmayı nasip etti. Rabbim bizlere on yıllardır kendi öz yurdunda horlanan, hor görülen değerleri aşağılanan bu necip millete özgüven kazandırmayı nasip etti.

"DENİZLİ'YE 66,3 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK"

Rabbim bizlere son 21 yılda sadece Denizli'ye 66,3 milyar lira yatırım yapmayı nasip etti. Bu uğurda verdiğimiz mücadeleye sizler şahitsiniz. Ülkemize kazandırdığımız eserlere sizler şahitsiniz. Denizlimizin gelişmesi, kalkınması, ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olması için gösterdiğimiz çabalara sizler şahitsiniz. Ekonomi, ulaşım, sağlık, eğitim, ticaret, ulaştırmada attığımız adımlara sizler bizzat şahitsiniz. Türkiye'nin istikbal ve istiklaliyle huzur ve güvenliği dışında hiçbir amacımız olmadı.

"GÜNDEME GELMEK İÇİN SÖYLEMEDİKLERİ YALAN, ATMADIKLARI İFTİRA KALMADI"

Bugün de sizlerin derdiyle dertleniyor, hangi meseleniz varsa çare arıyoruz. Sizlere hizmet yolculuğumuzu çok daha kararlı bir şekilde 14 Mayıs'tan sonra da sürdürme niyetindeyiz. 7'li koalisyonun içinde debelendiği çukuru bizler gibi sizler de mahçubiyetle takip ediyorsunuz. Siyasi ikballeri için işportaya çıkarmadıkları ilkeleri, hassasiyetleri kalmadı. Gündeme gelmek için söylemedikleri yalan, atmadıkları iftira kalmadı. Türk siyasetine yakışmayan ne kadar kötü sahne varsa hepsini üç güne sığdırmayı başardılar.

"YERİ GELDİ KUMAR MASASI, YERİ GELDİ NOTER DEDİLER"

Bizim gençlerimize son 20 yılda unutturduğumuz eski Türkiye'ye ait at pazarlıklarını, tüm tartışmaları bu ülkeye tekrar yaşattılar. Yeri geldi kumar masası, yeri geldi noter dediler. Tekmeledikleri masayı, aylarca kazanamaz dedikleri naylon adayı şimdi umut diye yutturmaya çalışıyorlar. Hepsi topu topu 7 kişiler. Ama kavgasız, gürültüsüz tek bir günleri geçmiyor. Ülkemizin asli meselelerine dair çözüm önerileri, gelecek vizyonları, ayakları yere basan hiçbir projeleri yok.

"51 İNSANIMIZI DİYARBAKIR'DA BUNLAR KATLETTİLER"

6-8 Ekim olaylarında 51 insanımızı Diyarbakır'da bunlar katlettiler. Gezi olaylarında aynı şekilde katliamlar yaptılar. Şimdi de ne diyorlar 'Selo'yu çıkaracağız'. Bu terörist, nasıl çıkarırsın? Biliyorsunuz evlat katili Apo'yu 'çıkaracağız', nasıl çıkarırsınız? 14 Mayıs'ta bize onay vermeniz halinde onlar asla bu adımları atamazlar.

"CUMHUR İTTİFAKI LGBT'YE KARŞI"

Sapkın akımların desteklenmesinden utanmıyorlar. Ayasofya'yı tekrar müze yapmaya kadar bunlarda her türlü kepazelik var. Biz LGBT'ye karşıyız. Cumhur İttifakı LGBT'ye karşı. CHP LGBT'ci. HDP LGBT'ci. Ne yazık ki İYİ Parti de LGBT'ci. Bunların aykırı bir şey söylediğini duydunuz mu? Bu milletin asli değerlerinden taviz vermeyeceğiz. Ne diyor '300 milyar dolar almış'. Nerede bir göster bakalım. Bırak bu yalancılığı artık. Senin bu yalanlarından bıktık. Hangi kasaya koydun bu paraları/ Hangi bankaya koydun? Bir söyle. Yalan olur da bu kadarı da olmaz.

"BAY BAK KEMAL O GİZLİ KAPILAR ARDINDA NE KONUŞTUN?"

Bir de kapalı kapılar ardında bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla yaptıkları gizli anlaşmalar, kirli pazarlıklar var. Bay Bay Kemal o gizli kapılar ardında ne konuştun? Eğer sıkıyorsa, dürüstsen bu millete açıkla, bu millet seni görsün. Oy pusulasının bir tarafında eser ve hizmet siyaseti diğer tarafında yıkım ve takoz siyaseti olacak. Bir tarafta milletin adamı ve Cumhur ittifakı olacak diğer tarafında yağma ittifakı ve onun geçmişi hezimetle, devletin kurumlarını batırmasıyla iş bilmez adayı olacak.

"14 MAYIS'TA SADECE CUMHURBAŞKANI VE MİLLETVEKİLİ SEÇMEYECEKSİNİZ"

Bir tarafta 21 yıldır hizmetlerini, gayretlerini, şehrimize yaptığı yatırımları çok iyi bildiği ehil kadrolar olacak diğer taraftan yıkmaktan başka vaadi bulunmayan bir kumar masası olacak. Bir tarafında 'Avrupa bize aferin diyecek' diye havalara uçan özgüven fukaraları olacak diğer taraftan BM kürsüsünden 'Dünya 5'ten büyüktür' diye haykıranlar olacak.

14 Mayıs'ta oy kullanmaya gittiğinizde sadece Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda bu iki fotoğraftan birini tercih edeceksiniz. Ben milletimizin basiret ve ferasetine sonuna kadar güveniyorum. Hiçbir vatandaşımızın terör örgütleriyle kolkola yürüyenlere hoş bakmadığını çok iyi biliyorum. 7'li koalisyonun fütursuzlukları, ittifak üyesi partilere umut bağlayan insanlarımızı rencide ediyor.

Yarın akşam Karadeniz'de Türkiye'ye doğalgazı dağıtımını yapacağız. Müjdelerimizi de inşallah Filyos'tan yapacağız. Bayramınız mubarek, geleceğiniz aydınlık olsun.