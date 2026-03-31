Cumhurbaşkanı Erdoğan, Savcı Kiraz'ı andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görevi başındayken terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu yaşamını yitiren Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı, şehadetinin 11'inci yılında rahmet ve saygıyla andığını belirtti
Giriş: 31.03.2026 - 19:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı mesajında, "Görevi başındayken teröristler tarafından alçakça bir saldırıyla katledilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin 11’inci yılında rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
