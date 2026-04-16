        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi. Liderler, Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 19:01 Güncelleme:
        Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'u, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde resmi törenle karşıladı.

        Birbirlerine heyetlerini takdim eden iki lider, daha sonra görüşmeye geçti.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir görüşme gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye-Somali ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Somali arasında ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda münasebetleri geliştirmek için adımlar atmayı sürdüreceğimizi, sondaj gemimiz Çağrı Bey’in Somali açıklarında faaliyet yürütmeye başlamasının iş birliğimizin sembolü olduğunu ifade etti.

        Cumhurbaşkanımız, Türkiye’nin Somali’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünden yana olduğunu, Etiyopya ile Somali arasındaki sorunların tamamen çözümü için desteğimizin kesintisiz süreceğini belirtti.

        Cumhurbaşkanımıza görüşmede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Zafer Çubukcu eşlik etti."

