Son dakika: Siyasiler de o akıma katıldı: Tek kelimelik tweet

Siyasiler de o akıma katıldı: Tek kelimelik tweet 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadaki "tek kelime akımı"na "Türkiye" paylaşımıyla katıldı.

Küresel manada bir akım haline dönüşen sosyal medya etkinliği, "One Word Challange" adıyla biliniyor.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 2, 2022

Starbucks, NASA, Microsoft gibi şirketlerin paylaşımları ile hızla popüler olan Twitter tek kelime akımında kullanıcılar sadece bir kelimelik tweetler atıyor. Dünyada dev şirket ve ünlü isimlerin etkisiyle yayılan akım, Türkiye'den de kurumlar ve ünlü isimler de katıldı.

1 Eylül'de CNN tarafından atılan "breaking news" tweeti sonrasında başlayan akımı dev firmalar sürdürdü. Microsoft "technology" kelimesini paylaşırken, NASA ise "universe" paylaşımı yaptı. Oyun şirketi Unity "games", kahve zinciri Starbucks ise "coffee" paylaşımı yaparken, McDonald's "clown" kelimesini paylaştı.

Twitter tek kelime akımına siyasiler de katıldı. ABD Başkanı Joe Biden "democracy", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Türkiye" paylaşımında bulundu. Erdoğan'ın paylaşımının ardından muhalefet partilerinin liderleri de bu akıma dahil oldu.

DİĞER LİDERLERDEN DE TEK KELİMELİK TWEET

TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Millet",

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 2, 2022

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "zam",

— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 2, 2022

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Huzur",

— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 2, 2022

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener "Hürriyet",

— Meral Akşener (@meral_aksener) September 2, 2022

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu "Yeter",

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) September 2, 2022

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ "Türk milleti",

— Ümit Özdağ (@umitozdag) September 2, 2022

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "seçim",

— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 2, 2022

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "özgürlük",

— Ali Babacan (@alibabacan) September 2, 2022

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce "memleket",

— Muharrem İNCE (@vekilince) September 2, 2022

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül "değişim"

— Mustafa Sarıgül (@M_Sarigul) September 2, 2022

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Hakikat",

— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 2, 2022

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Türkiye",

— Ömer Çelik (@omerrcelik) September 2, 2022

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati "Işıltı",

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Sağlık",

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 2, 2022