Cumhurbaşkanı Erdoğan subay ve astsubay mezuniyet töreninde açıklamalar Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Teröristler ya nedamet duyup Türk adaletine teslim olacak ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka yol yoktur" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik." ifadelerini kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başlıkları şöyle:

Bu gurur gününde sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 2022-2023 akademik yılını başarıyla tamamlayan tüm evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bugün 690 erkek 82 kadın, 19 misafir olmak üzere subayı mezun etmenin sevincini yaşıyoruz. Böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde 3810 evladımızı akademiden mezun etmiş oluyoruz. Dost ve müttefik ülkelerden 44 öğrencimiz akademiyi bitirerek ülkelerine döndü. Yeni mezunlarımızın katılı ile birlikte jandarma teşkilatımız daha da güçlenecek.

"2 BUÇUK AYDA 32 TERÖRİST TESLİM OLDU"

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253 vatan evladını şehit verdiğimiz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Diğer kurumlarımız gibi jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizin yeni bir ruha kavuştuğunu memnuniyetle görüyoruz. Geçmişle kıyas dahi edilemeyecek bir seviyeye ulaştık. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına nefes aldırmıyoruz. Kandırılıp dağa kaçırılan geçlerin sayısı günden güne azalıyor. Terör örgütüne katılım tarihin en düşük seviyelerine indi. Bugüne kadar 45 kişi bölücü terör örgütünden kaçarak aileleri ile kucaklaştı. 2 buçuk ayda 32 terörist ikna yolu ile teslim oldu. Bu sayıların önümüzdeki günlerde daha da artacağına inanıyorum.

"TERÖRİSTLER YA TESLİM OLACAK YA DA..."

15 Temmuz darbe girişiminden sonra kritik kurumlarımızı yeniden yapılandırdık. Bölücü örgütün Kandil'deki baronlarına ve Suriye'deki elebaşlarına nefes aldırmıyoruz. Türkiye önünde sonunda terörle mücadeleden muhakkak kurtulacaktır. Buradan bir kez daha ne ülkemizin ne de bölgemizin geleceğinde hiçbir terör örgütüne yer olmadığını ifade etmek istiyorum. Teröristler ya nedamet duyup, Türk adaletine teslim olacaklar ya da devletimizin demir yumruğuyla yüzleşeceklerdir. Bunun dışında önlerinde başka hiçbir yol yoktur. Vatandaşımızın canı, malı ve huzuruna kast eden kim varsa hepsinin tek tek tepelerine biniyoruz, bineceğiz.

"ÖLÜME MAHKUM OLANLARI KURTARIYORUZ"

Türkiye'yi mülteci akını ile sıkıştırma senaryolarını boşa çıkarıyoruz. Biz insanları yaşatmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Birileri şişlemek suretiyle bu insanları Ege'de ölüme mahkum ederken biz sahil güvenlik güçlerimizle onları o dalgaların arasından kurtarıyoruz. İşte bu Türk'ün merhamet duygularının en açık ifadesidir. İnsan kaçakçılarına karşı alınan tedbirleri içeride ve sınır hattında artırdık. Yılbaşından bu yana 143 bin düzensiz göçmenin ülkemize girişini engelledik. Kaçak olanları ve suça bulaşanları tespit edip sınır dışı ediyoruz. 61 bin kaçak göçmenden 25 bini sınır dışı edildi. Ülkemiz ekonomisine katkı yapan, döviz getiren, istihdam oluşturan, eğitim gören yabancı misafirlerimizi de bağrımıza basıyoruz.

"1 MİLYON KARDEŞİMİZ SURİYE'YE DÖNECEK"

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Tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda yeri olmayan ırkçılık ve yabancı düşmanlığının toplumumuza sirayet etmesine izin veremeyiz. İnşallah bu meseleyi Türk millete yakışan vakar ve vicdani duruşla çözüme kavuşturacağız. Gönüllü, onurlu, güvenli geri dönüşleri yaygınlaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeyinde kalıcı konutların yapımı sürüyor. Yaklaşık 1 milyon kardeşimiz huzuru kalple vatanlarına dönebileceklerdir. Belli çevreler tarafından körüklenen yalan ve iftira furyasının aksine Türkiye asayişe dair tüm başlıklarda çok büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Bu başarıda hiç şüphesiz hükümetimizin kararlılığı yanında asker, polis, jandarma, sahil güvenlik, bekçi, istihbaratına kadar tüm emniyet birimlerimizin uyum içerisinde çalışmasının büyük payı vardır.

"KAYBETMEYE MAHKUM OLDUKLARINI BİLİYORUZ"

Bir dönem en önemli sıkıntı kaynağımız olan koordinasyon sorununu çözüme kavuşturduk. Tüm operasyonlarımızı başkalarına ihtiyaç duymadan yönetilebilir hale geldik. Muhalefetin ve Türkiye'nin başarılarından rahatsız olan ideolojik çevrelerin tezviratına rağmen yakaladığımız ivmeyi sürdürüyoruz. Sicili ülkemizin karşısında kim varsa onun yanında yer almakla dolu bu muhterisle maşeri vicdana havale ediyoruz. Son seçimler milletimizin bunlara prim vermediğini böyle davranmaya devam ettiği sürece asla prim vermeyeceğini göstermiştir. Askere, polise, jandarmaya, sahil güvenliğe düşmanca yaklaşanların kaybetmeye mahkum olduğunu gayet iyi biliyoruz.

"ÜZERİNDE TEK BİR LEKE BULUNMAYAN ÜNİFORMA"

Kaliteli, nitelikli ve disiplinli bir eğitim her alanda olduğu gibi tüm emniyet hizmetlerinde de başarının anahtarıdır. Subay ve astsubaylarımızı en donanımlı en nitelikli şekilde yetiştiren hocalarımıza, komutanlarımıza ve ailelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Mezuniyet sevinci yaşayan buradaki her bir evladımız yoğun bir eğitim sürecini alnının akıyla tamamlayarak yüzlerce yıldır üzerinde tek bir leke bulunmayan şerefli bir üniformayı giymeyi hak ettiler.

"85 MİLYONUN HUZUR VE ESENLİĞİ İÇİN"

Doktorundan öğretmenine, işçisinden işverenine, çiftçisinden esnafa kadar Türkiye'ye katkı sunan herkesin başımızın üzerinde yeri vardır. Vatanımızın bekası, milletimizin istiklal ve istikbali uğrunda gerektiğinde canını feda eden güvenlik güçlerimizin ayrıdır. 85 milyonun huzur ve esenliği için karada, havada, denizde gece gündüz demeden görev yapan kahramanların hakkı elbette ödenmez. Şu an karşımda gözleri çakmak çakmak parlayan her bir evladımız işte böyle ağır bir sorumluluğu taşımaya namzettir. Sizler bugünden itibaren onurlu olduğu kadar zor ve fedakarlık gerektiren bir mesleği icra edeceksiniz. Milletimizi asırlardır ayakta tutan maddi ve manevi değerleri inşallah sizler yaşatacaksınız.

"EVİNİZ KADAR TEMİZ, AİLENİZ KADAR AZİZ"

Bu memleketin huzurunu bozmaya teşebbüs edecek alçakların karşısına ilk önce siz dikileceksiniz. Ne mutlu size ki milletimizin peygamber ocağı olarak gördüğü muazzez bir çatıya katılma imkanı buldunuz. Eviniz kadar temiz, aileniz kadar aziz bu güzide ocağa katılarak ailenizden farksız olan bu millete, evinizden farksız olan bu vatana hizmet etme şerefine nail olacaksınız. Ailenizin en kıymetli evladıydınız, inşallah bundan sonra her biriniz 85 milyonun gözbebeğisiniz. Ailelerinize şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Tüm şehitlerimizi hayırla yâd ediyorum. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin, sizleri türlü kaza, bela, saldırı ve ihanetten muhafaza buyursun diliyorum.