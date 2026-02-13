Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

        Giriş: 13.02.2026 - 18:11 Güncelleme: 13.02.2026 - 18:29
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudani ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        İletişim Başkanlığı görüşmeye ilişkin açıklamada bulundu:

        "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Liderler, Türkiye ile Irak arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Irak’ın ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmek için adım atmayı sürdüreceğini, terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmanın iki ülkenin de faydasına olduğunu ifade etti."

        Ayrılmak isteyen kız arkadaşını otomobilde boğup, teslim oldu

        Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Hasan Hüseyin Subaşı (52), kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Alev Koç'u (39) aracında boğdu. Daha sonra adliyeye gidip, suçunu itiraf eden Subaşı, gözaltına alınıp, tutuklandı.

