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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınava girecek öğrencilere başarılar diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 22:15 Güncelleme:
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        'Kalpten başarılar diliyorum'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıa, "Yarın LGS sınavına girecek genç kardeşlerime kalpten başarılar diliyorum. Sınavın gözümüzün nuru evlatlarımıza, değerli ailelerine, tüm eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyorum. Rabb’im zihin açıklığı versin" ifadelerini kullandı.

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