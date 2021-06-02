Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi düşürmemiz şart 0:00 / 0:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT'de katıldığı yayında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan, yayında Merkez Bankası Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, faiz yükünün düşürülmesinin şart olduğunu söyledi.

Erdoğan faizlerle ilgili olarak, "Bizim bir defa faizleri düşürmemiz şart, onun için de temmuz-ağustos, buraları bulacağız ki faiz düşmeye başlasın. Çünkü faiz yükünü yatırımların, maliyetlerin üzerinden kaldırırsak, maliyet enflasyonunu tetikleyen faiz olduğu için, orada da bir rahatlama dönemine girmiş olacağız."

DOLARDA YENİ ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından dolar kuru tarihi zirvesini yenileyerek 8.80'i gördü.