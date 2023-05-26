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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim gündemiyle ilgili açıklamaları şöyle:

"Meydan biz hazırız, bu işi bırakmayacağız diyor. Rehavet yok taban bu işe asılıyor.

Gayet iyiyiz. Esenler'de muhteşem miting oldu. gerek alana gelirken gerek çıkıştı. O coşku insanın bütün yorgunluğunu alıyor. Onun öncesinde hanımlarla çok güzel program yaptık. Bu seçim öncesine kadar hanımlarla bu kadar geniş çaplı toplantı yapmamıştık. Bugünkü toplantıda 3 bini aşkın hanım vardı.

Meydanlar olsun, İstanbul Kongre Merkezi'ndeki toplantı olsun rehavet olmadığını gösteriyor. Tabanın çok kararlı olduğunu görüyorum 2. tur için. Esenler'de 150 bin kişi 'Biz hazırız' diyor. Yarın da açık hava toplantısını Beykoz'da yapacağız. Beykoz'da da aynı coşkunun olacağına inanıyorum. Bir tarafta 21 yıldır tanıdıkları başkan var. Öbür tarafta Kılıçdaroğlu'nun referansı yok.

Kendine "Demokrat dede" demekle demokrat olunmuyor. Kılıçdaroğlu'nun linç kampanyaları artık rutinleşti.

"İNCE'Yİ ARADIM, 'ELİMİZDEN GELENİ YAPALIM' DEDİM"

Sayın İnce'yi adaylıktan çekildikten sonra aradım. Adaylıktan çekilmesine de üzüldüğümü ifade etmiştim. Bu sırada hastalanan validesi için geçmiş olsun dileklerimi ilettim. İnce'nin rahatsızlığını duyunca kendisini aradım ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Bize düşen varsa elimizden geleni yapalım dedik. 'Ben de hastaneden çıktım istirahatteyim' dedi.

Siyaseti at pazarlığına çevirdiler. Oy oranına bakmadan herkes CHP'den vekillik kopardı. Toplam oyları yüzde 1 olmayan partiler CHP'den 40 vekil kopardı.

Sandıkta milletim gereken neyse cevabı verecek. Kılıçdaroğlu birbirinden farklı bu şüreka ile işin içinden nasıl çıkacak. Çıkılmaz. PKK uzantısı YSP'li biri Kılıçdaroğlu ile mutabakattan bahsetti. Niyetleri terörist başı ve Demirtaş'ı hapisten çıkarmak.

Kılıçdaroğlu ne diyor? "Demirtaş'ı çıkarmak için oyunuzu bana verin" diyor. Nerede kaldı hak hukuk adalet?

"Sen bunlarla ne mutabakatına vardın?" diye sorarlar. CHP Genel Başkanı niye cevap vermiyor. Çok rahat yalan söylüyorlar. Bay bay Kemal yalanın piri.

PKK ile Kürt kardeşlerimizi ayrı tutuyoruz. Onlar bir tarafa Kürt kardeşlerim bir tarafa. CHP zihniyetinin Kürt kardeşlerimize yaşattığı zulümlere biz son verdik. Onların dillerinden kimliklerinden dolayı yaşadığı sorunları çözüme kavuşturan biz olduk. Bundan sonra da Kürt kardeşlerimizle devam edeceğiz. Çatısı altında bulunduğumuz bu salon Çözüm Süreci'nde çok şeylere tanık oldu. Biz neler yaptık, neleri çözmeye çalıştık...

"ONLARIN GRAMAJINI BİLİYORDUM"

(Millet İttifakı'nda yer alan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili soruya) Bu söylenen kişilere başbakanlıksa başbakanlık verdik. Bakanlıksa bakanlık... Ama insanoğlu doymuyor.

Başbakanlık görevini verdiğimiz zat ayrılığında bir veda konuşması yapmıştı. Pazara kadar değil mezara kadar beraberiz demişti. Diğeri bana istifasını getirirken yanımdaki arkadaşların kifayetsiz olduğundan bahsetmişti. Senin yanındakiler ne kadar kifayetli diye sorduğumda bana cevap verememişti. Ben onların gramajını biliyordum.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğu kapmak için ihtiyacı var. Hepsini toplasan 1 yapmıyor. Kılıçdaroğlu'nun derdi ne yapıp ne edip Cumhurbaşkanlığı koltuğunu kapmak. Birinci turdaki durumu gördük. İYİ Parti, öbür tarafta HDP. Ağırlıklı olan bu iki parti. Diğerleri 1 puanı bile toplayamıyor. Kılıçdaroğlu o kadar hesap uzmanı ki bunlara 40 vekillik verdi. Karşımızda olan koalisyon tek başına değil. Bir de bunların dışarıda hamileri var.

Biz bağımsız güçlü Türkiye'yi kurmaya çalışırken onlar bölünmüş Türkiye istiyorlar. Biz pazar günü seçimi aldığımızda onların hesapları tutmayacak. Bunlar paramparça olacaklar, duman olacaklar. Bunların bir kısmı veya tamamı emekliye ayrılacak. Bunların uluslararası platformdaki ağırlığı ne? Kilosu ne? Buna baktığımızda bunu göremezsin. Zatımı dünyadaki liderler yoğun bir şekilde arıyorlar 'ben önce geleyim, törene geleyim' diye. Onlar da tüm kamuoyu araştırmalarını takip ediyorlar. Biz de pazar gününü görelim, sizi ararız diyoruz. Bu konuda bazı şeyleri hemen konuşursak yanlış olur. Partiden ayrılıp bize katılmak isteyenlere kapımızı kapatmadık. Ama sabıkası olanları ayrı. Bu tabanımızı da üzer. Sabırlı olmakta fayda var. Onların bir çoğuna da ihtiyacımız yok.

"MECLİS AÇILIŞINI DEVLET BEY YAPACAK"

Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız. Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz. Kadrolarımızı yenilmekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak. Ancak isimler için biraz sabır. Bunlardan hiç doğru söz duydunuz mu? Ben duymadım. Benim belediye başkanlığımda da aynı şeyi söylediler. Bu konserler tüm belediyelerde her zaman yapılmıştır. Bunlar topluma sürekli karamsarlık pompalıyorlar. 21 yılda kim bankadan parasını çekemedi? Bu sahtekarlık. Böyle bir şey bizim bankalarımızda hiçbir zaman cereyan etmedi. Bunlarda her numara var? Bölücü faaliyete hizmet etmedikçe hangi konser engellendi? Bir siyasi parti insanları ikna etmek istiyorsa yalandan kaçınmalı. CHP Genel Başkanı korku senaryolarıyla insanımızı kandırmaktan vazgeçmiyor. Dün vatandaşlara SMS göndermiş. Kendisi seçilirse vatandaşın kredi kartı borçlarını hazine devralacakmış. Bu nasıl yalan? Sen şuanda neyin hesabını yapıyorsunuz? Bütçeyi nerenin onayıyla çıkaracaksın? Parlamentoda 323'le Cumhur İttifakı var. Bütçe Komisyonda ne yapacaksın? Onlar da Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı sana yol vermedikçe bunu geçiremezsin. Milleti aldatma. Buralardan bunu geçirmen lazım. Buraya Cumhur İttifakı hakim olduktan sonra bunu nasıl yapacaksın? Bol keseden atıyor. Milletimizi kandırma. Hesap uzmanıymış. Senin her yerin hesap uzmanı olsa ne yazar. Komisyon ne iş yapar parlamento ne iş yapar, öğren. "DEPREMZEDELER YAPARSA REİS YAPAR DİYOR" (Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nun ekonomik vaatleriyle ilgili) Senin sıfatın ne diye sorarlar? Senin uluslararası finans kuruluşlarından parayı alman için bir sıfatın olması lazım? Böyle bir sıfatın yoksa sana delikli kuruş vermezler. Uluslararası para fonlarının böyle bir enayiliği var mı? Londra'dan piyasasından 300 milyar dolara alacakmış. Nasıl alacaksın? Yalan söyleme. Depremzede kardeşlerimiz ne diyor? Yaparsa Reis yapar diyorlar. Defne'de yüzde 90 CHP aldı. Ben sağlık bakanıma dedim ki 'işin şurası burası diye bakmayacaksın Atatürk Havalimanı'nda nasıl yaptıysak burada da yapacaksın'. O da 2 ayda yaptı. Gayet modern bir hastane. 11-12 tane ameliyathanesi var. Hasta alımına başladı. Ne dedi muhalefet? '3 ayda ne yapıyorsunuz?'. Meral Akşener de buna kandı. Buyur, şimdi açılışını yaptım. Van'a ikinci gece ben gittim. İlk gün bakan arkadaşlarımı gönderdim. Van'da muhteşem yatırımlar yaptık. Van'ın o zaman ki belediye başkanı malum örgütün başkanıydı ve su getirmiyordu. Biz DSİ'ye söyleyerek su sorununu çözdük. Van Edremit'te yalılar yapılıyor. Erciş de aynı öyle. Yine maalesef Van'da bize oy milletvekili çıkmıyor. Yine İzmir'de de böyle. Geçen seçimde olduğu gibi aynı milletvekili sayısını aldık. Burası CHP'ye daha çok oy veriyor, buraya yatırım yapmayalım demedik. Bu gerçekleri görmek lazım. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Depremden sonra ne dedim? Bize 1 yıl verin dedim. 1 yılda yıkılan konutların yerine zemin artık 3-4 kat konut yapacağız. Bugüne 17 bin konteynerin kurulumunu tamamladık. 13 bine yakın iş yerimizi de faaliyet aldık. 175 bin bağımsız bölüm inşa sürecini başlattık. 650 bin afet konutu inşa edeceğiz. Kılıçdaroğlu aklınıza gelecek her konuda yalan söyleyecek biri. Burada da yalan söylüyor. Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceğini söyleyen kendisi ve yanındakiler. Bunu PKK kanalında söyledi. Demek ki yaptığı pazarlıklardan biri de Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilmesi. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyor. Yargımızı da şaşıyorum. Yargımız daha neyi bekliyor? Bunların suç teşkil ettiği ortada. Bizim en ufak sıkıntımız söz konusu değil. Kimse endişe etmesin, Recep Tayyip Erdoğan Cumhur'un ve Cumhuriyet'in teminatıdır. Buralarda spekülasyona fırsat vermeyiz. "ARKADAŞLAR, 'CUMHURBAŞKANININ HEDİYESİDİR' DİYE NOT DÜŞTÜ" Yeni müjdeler yakın. 21 yıldır Türkiye'de bunların iktidar gibi bir şeyi olmadı. Bunlar daha çok bekleyecek. Berat Bey'in döneminde sondaj gemilerinden alım yaptık. Sondaj gemileriyle kendi kendimize yeter hala geldik. Önce 2 sondaj gemimiz vardı, 1 sismik araştırma gemimiz vardı. Bunları 4'e 5'e çıkardık. Sismik araştırmayı artırdık. Bunları elde edince daha rahat hareket eder hale geldik. Bu sondajlarla doğalgazı bulduk. Rezerv çok önemli. Azerbaycan'ın konumu farklı. Hazar'a varıncaya kadar onların rezerv konusu var. Ordu ve Rize olayımız var. Birisinde petrol birisinde doğalgaz olayı var. Rezervi iyi yakalarsak çok farklı potansiyele ulaşacağız. İlk 1 ayı ücretsiz yaptık. 1 yıl boyunca 25 metreküpü ücretsiz vereceğiz. Cumhurbaşkanının hediyesidir diye not düştü arkadaşlar altına. Batı Karadeniz'deki aramalarımızı Orta ve Doğu Karadeniz'e de kaydırdık. Ordu ve Kastamonu açıklarında aramalarımız var. Ordu tamam. Şehit Aybüke Yalçın'da en büyük keşfimizi yaptık. Günlük 100 bin varil üreteceğiz. Şuan 20 bin varil. Petrol aradığımız bu dağlarda teröristler kol geziyordu. Bunlar yüzünden bu çalışmalar yapılamıyordu."

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