Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF heyetini kabul etti

Temmuz ayında gerçekleşen TFF Genel Kurulu'nda Başkan olarak seçilen İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, genç ve dinamik nüfusuyla, rekabetçi ruhuyla köklerinden gelen kodlarında yer alan sportif anlayışla birçok spor dalında çok önemli başarılara imza atmış, çok büyük sporcular yetiştirmiş bir spor ülkesidir. Bu gerçekten hareketle biz de ülkemizde icra edilen bütün spor dallarını hükümetlerimiz dönemlerinde her zaman destekledik" ifadelerini kullandı.

İnşa ettikleri tesisler, modern eğitim anlayışı ve sağladıkları ayni ile nakdi desteklerle tüm sporculara manevi anlamda cesaretlendirerek onlara 'başarabilirim' duygusunu aşıladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

REKLAM "Kadın, erkek, olimpik, paralimpik farkı gözetmeksizin ülkemizi en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin uluslararası alanda yıldızının parlaması için hiçbir fedakarlıktan çekinmedik, bundan sonra da çekinmeyeceğiz. Yüzlerce farklı branşta sporla ilgilenen, spora düşkün bir milletiz. Ancak futbolun milletimizin gönlünde çok müstesna bir yeri bulunuyor. Ülkemizde futbol, milyonlarca vatandaşımız tarafından amatör düzeyde de olsa ya oynanıyor veya ilgiyle takip ediliyor. Yaş, cinsiyet, sosyal statü, siyasi görüş fark etmeksizin futbolu, insanımızı buluşturan, geniş bir ortak payda, kaynaştırıcı bir güç olarak görüyoruz. Bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonumuzun, futbolun başka pek az dalda bulunan bu gücünü milletimizin lehine artırmasını bekliyoruz. Esasen bu beklenti milletimizin tamamında mevcuttur. Milletimiz bizden gerginliği kısır çatışmaları değil kardeşliği dostluğu adil yönetim anlayışını ve her anlamda kaliteli futbolu teşvik etmemiz bekliyor. Milletimiz kısacası futbolda olumlu iklimin tesis edilmesini bekliyor. Elbette bunu beklerken rekabet kalitesinin seyir zevkinin marka değerinin ve başarılarının arttığını da görmek istiyor. Bu haklı beklentilere cevap vermek başta sorumluluk sahibi siz kardeşlerim olmak üzere hepimizin görevidir. Burada şunu özellikle vurgulamak isterim. Kulüplerimizin finansal yapıların düzeltilmesi müsabakaların adil bir şekilde yönetilmesi yöneticilerimizin ve medyamızın mesuliyetlerinin farkında olması, sporcuların sahadan fair play ruhuyla mücadele etmesi, genç futbolculara daha çok şans tanınması gibi başlıklarda daha hassas hareket ettiğimizde inanıyorum ki Türk futbolu tarihinin en parlak dönemini yaşayacaktır. Hiç şüphesiz asıl yük sizlerin omuzlarındadır. Kimsenin etkisi altında kalmadan vereceğiniz doğru kararlar inşallah Türk futbolunun önünü açacaktır."

"TÜRK FUTBOLUNU DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK NİTELİĞE KAVUŞTURACAK OLAN SİZLERSİNİZ" 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maruz kalınan türlü ayak oyunlarına rağmen elde edilen önemli başarı ile Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu tüm dünyaya gösterdiğini bildiren Erdoğan, "Bu sene uluslararası yarışmalarda nelerle karşılaştığımızı sizlerde bizzat gördünüz. 2024 Avrupa Şampiyonası'nda maruz kaldığımız türlü ayak oyunlarına rağmen elde ettiğimiz önemli başarı Türk futbolcusunun ne denli kabiliyetli olduğunu olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Az evvel dile getirdiğim hususların uygulanması halinde bu başarıların yenilerini ekleyeceğimizden asla şüphe duymuyorum. Federasyonumuzun futbola husumetin ve holiganlığın girmemesi konusunda azami hassasiyet göstermesini bekliyorum. Şunu lütfen unutmayınız Türk futbolunu diğer ülkelere örnek niteliğe kavuşturacak olan sizlersiniz. Görüyoruz ki hem kulüplerimizin hem de futbol severlerin size yönelik büyük teveccühü söz konusu. Bu teveccühün beraberinde ağır bir mesuliyet getirdiğini sizlerde çok iyi biliyorsunuz. Her birinizin çalışmalarla bu güvene layık olacağına inanıyorum. Rabbim yar ve yardımız olsun diliyorum. Bu vesileyle Türk futbolunun gelişmesine ve bugünlere gelmesine katkı yapan tüm yöneticilerimizin sahalarda ter döken tüm sporcuları şükranla anıyorum. Görevinizde tekrar başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. REKLAM

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da söz alarak şu ifadeleri kullandı: "Biz sizin yolunuzdan yürüyoruz. Sizin bizim çocuklara her alanda bağımsız bir ülke bırakmak için verdiğiniz mücadelenin birebir şahidiyim. O konuda bütün Türk milletinin önce bunu çok iyi değerlendirmesi lazım. Futbolun barışa kardeşliğe önce ulusumuz içerisinde sonra da uluslar arasında hizmet etmesini sağlamak futbolu her alanda ilgi duyulan toplumu geliştiren, harekete geçiren en önemli unsuru olduğu tüm dünyada var. Biz sizin gibi bir liderimiz olduğu için şanslıyız spor açısından."

Kabulün sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a A Milli Futbol Takımı kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda giydiği ve tüm takım tarafından imzalanmış birer A Milli Takım forması takdim etti.