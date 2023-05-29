İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI

28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci seçim tur sonuçları kesin olmayan verilerine göre sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 197 bin 874 sandıkta kullanilan 53 milyon 841 bin 229 oyun 27 milyon 725 bin 131'ini aldı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,16'sına sahip olarak ikinci turun galibi oldu.