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Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı?

Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları belli oldu. Kesin olmayan verilere göre sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Mevcut tabloda Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi önde tamamlayarak yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı...

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  • Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı? 28 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy sayısı

    Cumhuırbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı? Türkiye Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur seçimi için 28 Mayıs Pazar günü sandık başına gitti. Saat 09.00 itibarıyla kesin olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Mevcut sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimin ikinci turununda rakibi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakıp yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı...
  • Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı? 28 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy sayısı

    İLK TUR SEÇİM SONUÇLARI 

    14 Mayıs Cumhurbaşkanı ilk tur seçimlerinde 201 bin 807 sandıkta 54 milyon 796 bin 74 seçmen oy kullandı. Oyların 27 milyon 133 bin 837'sini alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde 49,52 olarak kaydedilmişti.
  • Cumhurbaşkanı seçim sonuçları belli oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde kaç oy aldı? 28 Mayıs seçim sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy sayısı

    İKİNCİ TUR SEÇİM SONUÇLARI

    28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı ikinci seçim tur sonuçları kesin olmayan verilerine göre sandıkların yüzde 99,85'i açıldı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 197 bin 874 sandıkta kullanilan 53 milyon 841 bin 229 oyun 27 milyon 725 bin 131'ini aldı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,16'sına sahip olarak ikinci turun galibi oldu.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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