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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Zenginlere vergi affı" gündeme gelmedi - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "Zenginlere vergi affı" gündeme gelmedi

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vergi paketiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, "Bu süreçlerde 'zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2024 - 12:45 Güncelleme: 21.08.2024 - 12:45
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        "Zenginlere vergi affı' gündeme gelmedi"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından vergi paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Yılmaz, açıklamasında "Zenginlere vergi affı' hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

        "Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir.

        Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

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        Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin taktiri ile yasalaşmıştır.

        Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur.

        Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

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