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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanlığına seçilen Özdemir'i tebrik etti - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD Genel Başkanlığına seçilen Özdemir'i tebrik etti

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) 28. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan seçilen Burhan Özdemir'i kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 19:56 Güncelleme: 09.05.2025 - 20:04
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Burhan Özdemir'i kutladı
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MÜSİAD'ın 28. Olağan Genel Kurulu'nun hayırlara vesile olmasını diledi.

        Genel Başkanlığa seçilen Burhan Özdemir'i tebrik ederek görevinde başarılar dileyen Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Genel Başkanlık görevini bugüne dek büyük bir özveri ve gayretle yürüten Mahmut Asmalı Bey'e, iş dünyamıza ve ülkemize sunduğu katkılar için gönülden teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bu yana ülkemizin üretimine, ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına öncülük eden MÜSİAD, aynı zamanda demokrasimize ve milli iradeye verdiği kararlı destekle örnek bir sivil toplum kuruluşu oldu. Yeni dönemde de Türkiye'nin büyüme ve refah hedeflerine değerli katkılar sunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum."

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