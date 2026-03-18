        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü kapsamında 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyununun gösterimine katıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2026 - 16:34 Güncelleme:
        'Şüheda 1915' tiyatro oyunu sahnelendi
        Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında hazırladığı, 'Şüheda 1915' adlı tiyatro oyunu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        DHA'da yer alan habere göre programa; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tiyatro oyunu sergilendi.

        Oyunun ardından Çanakkale muharebelerinin tarihsel gerçekliğini yansıtan arşiv fotoğraflar, yapay zeka teknolojisiyle canlandırıldığı video izletildi.

        Videoda yer alan söz ve müzik, Prof. Dr. İbrahim Sarıtaş'a ait olan 'Dirilişin Destanı' şiirinden derlendi. Programın sonunda Bakan Tekin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'Yaşasın Askerler Tablosu'nu hediye etti.

        Davetlilere de Çanakkale cephesine uğurlanan ve tarihe 'Onbeşliler' olarak geçen genç askerlere, anneleri tarafından verilen mendil örnekleri hediye edildi.

        Fotoğraflar: AA

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Cami açılışına katıldı

        "Aslımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceği...
        İran: Ateşkesi kabul etmiyoruz
        İran'da Laricani için cenaze töreni düzenlendi
        Laricani suikastının perde arkası
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        MSB: Adana'ya yeni Patriot konuşlandırılıyor
        "Benim veremeyecek hesabım yok"
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Egea'nın yerine hangi model geliyor?
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Kenan Yıldız'dan milli takım itirafı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        Liverpool maçı öncesi Galatasaray'da 5 temel prensip
        Bayramda yolculuk nereye?
        "Güvenilir Gıda" mobil uygulaması kullanıma sunuldu
