        Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek - Tenis Haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek

        Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, ilk kez düzenlenecek.

        Giriş: 14.09.2025 - 16:21 Güncelleme: 14.09.2025 - 16:21
        Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek
        Teniste Cumhurbaşkanlığı Kupası, ilk kez düzenlenecek.

        Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim'de yapılacak.

        Turnuvaya; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerinde sporcular katılacak.

        Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular, 23 Eylül'de sona erecek.

