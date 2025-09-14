Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası ilk kez düzenlenecek
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, ilk kez düzenlenecek.
Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı Kupası Tenis Turnuvası, Ankara'daki federasyon tesislerinde 6-12 Ekim'de yapılacak.
Turnuvaya; 12, 14, 16, 18 yaş, büyükler ve masters grupları ile tekerlekli sandalye kategorilerinde sporcular katılacak.
Katılımın ücretsiz olacağı turnuvaya başvurular, 23 Eylül'de sona erecek.