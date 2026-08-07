Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan Krallığı'na ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş: 07 Ağustos 2026 - 00:44 Güncelleme:
Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 7 Ağustos Cuma günü Suudi Arabistan Krallığı ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Anayasa'nın 106'ncı maddesi gereğince Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
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