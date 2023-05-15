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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il sonuçlar

Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 28'inci döneminin 600 yeni milletvekilinin belirlendiği genel seçimlerde oy sayımı devam ediyor. Resmi olmayan rakamlara göre; cumhurbaşkanlığı seçimlerinde il il sonuçlar...

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  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ADANA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %43,92
    Kemal Kılıçdaroğlu: %50,89

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %44,13
    Muharrem İnce: %35,83
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ADIYAMAN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %66,20
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,24

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %67,41
    Muharrem İnce: %20,45
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    AFYONKARAHİSAR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %68,86
    Kemal Kılıçdaroğlu: %28,87

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %68,04
    Muharrem İnce: %18,86
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    AĞRI

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,80
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,72

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %31,75
    Selahattin Demirtaş: %61,28
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    AKSARAY

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %71,53
    Kemal Kılıçdaroğlu: %22,40

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %76,19
    Muharrem İnce: %14,19
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    AMASYA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %56,25
    Kemal Kılıçdaroğlu: %38,04

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %57,46
    Muharrem İnce: %30,94
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ANKARA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %46,00
    Kemal Kılıçdaroğlu: %47,31

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %51,52
    Muharrem İnce: %36,23
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ANTALYA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan:%39,85
    Kemal Kılıçdaroğlu: %53,13

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %42,82
    Muharrem İnce: %38,79
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ARDAHAN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %39,16
    Kemal Kılıçdaroğlu: %56,15

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %42,33
    Muharrem İnce: %36,79
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ARTVİN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %47,68
    Kemal Kılıçdaroğlu: %46,59

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %48,16
    Muharrem İnce: %41,30
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    AYDIN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %38,08
    Kemal Kılıçdaroğlu: %56,04

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %44,23
    Muharrem İnce: %37,97
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BALIKESİR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %45,07
    Kemal Kılıçdaroğlu: %48,67

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %47,39
    Muharrem İnce: %39,55
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BARTIN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %56,10
    Kemal Kılıçdaroğlu: %36,49

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %60,51
    Muharrem İnce: %30,20
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BATMAN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %30,95
    Kemal Kılıçdaroğlu: %67,57

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %31,44
    Selahattin Demirtaş: %62,59
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BAYBURT

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %78,86 (Cumhur İttifakı Adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek oyunu Bayburt'ta aldı)
    Kemal Kılıçdaroğlu: %15,38

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %82,10
    Muharrem İnce: %8,81
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BİLECİK

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %48,88
    Kemal Kılıçdaroğlu: %41,26

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %51,39
    Muharrem İnce: %32,09
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BİNGÖL

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,08
    Kemal Kılıçdaroğlu: %32,53

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %66,69
    Selahattin Demirtaş: %23,47
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BİTLİS

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %46,45
    Kemal Kılıçdaroğlu: %50,91

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %50,24
    Selahattin Demirtaş: %40,02
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BOLU

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %60,88
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,02

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,89
    Muharrem İnce: %23,31
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BURDUR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %51,71
    Kemal Kılıçdaroğlu: %40,89

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %54,01
    Muharrem İnce: %28,01
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    BURSA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %51,47
    Kemal Kılıçdaroğlu: %40,61

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %55,55
    Muharrem İnce: %31,47
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ÇANAKKALE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %39,49
    Kemal Kılıçdaroğlu: %54,58

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %41,93
    Muharrem İnce: %43,79
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ÇANKIRI

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %72,14
    Kemal Kılıçdaroğlu: %20,34

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %76,34
    Muharrem İnce: %12,35
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ÇORUM

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %61,74
    Kemal Kılıçdaroğlu: %33,12

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %64,56
    Muharrem İnce: %26,54
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    DENİZLİ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %43,89
    Kemal Kılıçdaroğlu: %48,36

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %47,82
    Muharrem İnce: %35,40
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    DİYARBAKIR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %26,48
    Kemal Kılıçdaroğlu: %71,96

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %27,39
    Selahattin Demirtaş: %64,34
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    DÜZCE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %68,60
    Kemal Kılıçdaroğlu: %24,91

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %73.,03
    Muharrem İnce: %18,48
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    EDİRNE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %32,11
    Kemal Kılıçdaroğlu: %64, 46

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %31,40
    Muharrem İnce: %55,64
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ELAZIĞ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %67,18
    Kemal Kılıçdaroğlu: %28,21

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %70,04
    Muharrem İnce: %15,57
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ERZİNCAN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %59,30
    Kemal Kılıçdaroğlu: %35,69

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %60,60
    Muharrem İnce: %31,47
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ERZURUM

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %68,59
    Kemal Kılıçdaroğlu: %24,56

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %72,31
    Muharrem İnce: %9,88
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ESKİŞEHİR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %41,81
    Kemal Kılıçdaroğlu: %50,39

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %46,48
    Muharrem İnce: %41,07
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    GAZİANTEP

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %59,76
    Kemal Kılıçdaroğlu: %34,65

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %63,93
    Muharrem İnce: %21,76
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    GİRESUN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %61,05
    Kemal Kılıçdaroğlu: %32,92

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %64,42
    Muharrem İnce: %25,64
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    GÜMÜŞHANE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %74,42
    Kemal Kılıçdaroğlu: %19,92

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %77,07
    Muharrem İnce: %12,82
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    HAKKARİ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %24,64
    Kemal Kılıçdaroğlu: %72,32

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %22,79
    Selahattin Demirtaş: %70,82
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    HATAY

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %48,03
    Kemal Kılıçdaroğlu: %48,07

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %48,54
    Muharrem İnce: %42,76
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    IĞDIR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %25,29
    Kemal Kılıçdaroğlu: %62,49

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %30,02
    Selahattin Demirtaş: %45,11
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ISPARTA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %53,65
    Kemal Kılıçdaroğlu: %38,23

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %58,75
    Muharrem İnce: %24,36
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    İSTANBUL

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %48,55
    Kemal Kılıçdaroğlu: %46,69

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %50,00
    Muharrem İnce: %36,89
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    İZMİR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %63,29
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,48

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %32,92
    Muharrem İnce: %54,01
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KAHRAMANMARAŞ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %71,88
    Kemal Kılıçdaroğlu: %22,20

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %74,18
    Muharrem İnce: %14,94
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KARABÜK

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %59,40
    Kemal Kılıçdaroğlu: %32,02

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,44
    Muharrem İnce: %23,22
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KARAMAN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %61,28
    Kemal Kılıçdaroğlu: %30,17

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %66,26
    Muharrem İnce: %19,76
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KARS

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %39,39
    Kemal Kılıçdaroğlu: %54,57

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %44,14
    Selahattin Demirtaş: %27,20
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KASTAMONU

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,45
    Kemal Kılıçdaroğlu: %26,64

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %68,95
    Muharrem İnce: %19,82
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KAYSERİ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %63,33
    Kemal Kılıçdaroğlu: %27,48

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %70,31
    Muharrem İnce: %18,61
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KİLİS

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,55
    Kemal Kılıçdaroğlu: %26,96

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: 70,09
    Muahrrem İnce: 18,99
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KIRIKKALE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan:
    Kemal Kılıçdaroğlu:

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %64,96
    Muharrem İnce: %21,71
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KIRKLARELİ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %59,66
    Kemal Kılıçdaroğlu: %33,06

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %29,84
    Muharrem İnce %58,44
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KIRŞEHİR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %54,11
    Kemal Kılıçdaroğlu: %38,80

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %55,67
    Muharrem İnce %28,29
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KOCAELİ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %54,27
    Kemal Kılıçdaroğlu: %38,73

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %58,83
    Muharrem İnce %28,06
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KONYA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %68,94
    Kemal Kılıçdaroğlu: %23,91

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %74,22
    Muharrem İnce %13,67
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    KÜTAHYA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %66,31
    Kemal Kılıçdaroğlu: %26,38

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %71,49
    Muharrem İnce %16,55
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    MALATYA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %69,39
    Kemal Kılıçdaroğlu: %27,02

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %69,19
    Muharrem İnce %22,95
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    MANİSA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %47,15
    Kemal Kılıçdaroğlu: %46,08

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %48,61
    Muharrem İnce %34,64
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    MARDİN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %32,29
    Kemal Kılıçdaroğlu: %66,11

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %34,41
    Selahattin Demirtaş: %58,71
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    MERSİN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %37,58
    Kemal Kılıçdaroğlu: %57,16

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %37,93
    Muharrem İnce %37,44
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    MUĞLA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,90
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,66

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %32,14
    Muharrem İnce %52,60
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    MUŞ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %39,12
    Kemal Kılıçdaroğlu: %58,88

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %38,44
    Selahattin Demirtaş: %53,27
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    NEVŞEHİR

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,88
    Kemal Kılıçdaroğlu: 30,64

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %68,07
    Muharrem İnce %21,71
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    NİĞDE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %58,49
    Kemal Kılıçdaroğlu: %34,92

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %61,61
    Muharrem İnce %25,06
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ORDU

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,16
    Kemal Kılıçdaroğlu: %32,45

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,13
    Muharrem İnce: %25,96
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    OSMANİYE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,31
    Kemal Kılıçdaroğlu: %30,74

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,98
    Muharrem İnce: %22,35
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    RİZE

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %72,79
    Kemal Kılıçdaroğlu: %22,03

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %76,92
    Muharrem İnce %16,64
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    SAKARYA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %64,75
    Kemal Kılıçdaroğlu: % 27,87

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %70,55
    Muharrem İnce %19,28
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    SAMSUN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,02
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,47

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %66,57
    Muharrem İnce %23,06
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    SİİRT

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %41,55
    Kemal Kılıçdaroğlu: %56,26

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %42,80
    Selahattin Demirtaş %49,23
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    SİNOP

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %58,52
    Kemal Kılıçdaroğlu: %35,46

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %61,18
    Muharrem İnce %28,54
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    SİVAS

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %69,40
    Kemal Kılıçdaroğlu: %34,25

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %72,26
    Muharrem İnce% 19,77
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ŞANLIURFA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %62,01
    Kemal Kılıçdaroğlu: %36,06

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %64,77
    Selahattin Demirtaş %24,73
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ŞIRNAK

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %21,46
    Kemal Kılıçdaroğlu: %75,76

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan %21,21
    Selahattin Demirtaş %72,06
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    TEKİRDAĞ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %39,02
    Kemal Kılıçdaroğlu: %55,44

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: 40,31
    Muharrem İnce: 42,20
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    TOKAT

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %63,19
    Kemal Kılıçdaroğlu: %31,37

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %64,57
    Kemal Kılıçdaroğlu: %25,33
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    TRABZON

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %65,32
    Kemal Kılıçdaroğlu: %28,33

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %52,59
    Muharrem İnce: %30,64
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    TUNCELİ

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %16,20
    Kemal Kılıçdaroğlu: %80,26 (Millet İttifakı Adayı Kemal kılıçdaroğlu ise en yükske oyunu memleketi Tunceli'de aldı)

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %18,67
    Muharrem İnce: %58,08
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    UŞAK

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %47,60
    Kemal Kılıçdaroğlu: %45,13

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %51,52
    Muharrem İnce: %34,98
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    VAN

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %35,61
    Kemal Kılıçdaroğlu: %62,19

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %35,43
    Selahattin Demirtaş: %58,38
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    YALOVA

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %47,74
    Kemal Kılıçdaroğlu: %45,42

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %50,37
    Muharrem İnce: %38,86
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    YOZGAT

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan: %72,70
    Kemal Kılıçdaroğlu: %21,34

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %75,49
    Muharrem İnce: %14,74
  • Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi ilde kim kazandı! İşte illere göre 2023 seçim sonuçları!

    ZONGULDAK

    2023

    Recep Tayyip Erdoğan:%51,89
    Kemal Kılıçdaroğlu: %41,59

    2018

    Recep Tayyip Erdoğan: %55,18
    Muharrem İnce: %35,77

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