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En önemli spor ve bisiklet organizasyonlarından 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlıyor. 11 Nisan Pazar günü Türkiye’nin doğal güzellikleriyle ünlü Kapadokya’dan bisikletçilerin pedal çevirmesi ile başlayacak tur, 18 Nisan Pazar tarihinde Kuşadası’nda son bulacak.

Dünyanın önemli bisiklet organizasyonlarından biri olan 56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji sponsorluğunda başlayacak.

SPORCULAR 1388 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK

Yılın en büyük spor organizasyonlarından bir olan tur, dünyaca ünlü 175 sporcunun mücadelesine sahne olacak ve Türkiye’nin önde gelen turizm noktalarını dünyaya sergileyecek.

Türk Telekom’un iletişim ve teknoloji desteği sağladığı organizasyonda 11 Nisan Pazar günü itibariyle Kapadokya’dan pedal çevirmeye başlayacak olan bisikletçiler; Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleriyle ünlü 1388 kilometrelik alanında Konya, Beyşehir, Alanya, Kemer, Kumluca, Elmalı, Göğübeli Zirve, Fethiye, Marmaris, Turgutreis, Bodrum etaplarıyla yarışa devam edecekler ve 18 Nisan Pazar günü Kuşadası'nda turlarını sonlandıracaklar.

Türk Telekom, organizasyonun gerçekleşeceği 16 noktada sunacağı iletişim desteği ile, yarış heyecanı boyunca ekiplerin birbiriyle ve dünyayla bağlı kalmasını sağlayacak.