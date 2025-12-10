Habertürk
        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplandı

        Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı

        Giriş: 10.12.2025 - 17:26 Güncelleme: 10.12.2025 - 17:26
        Yüksek İstişare Kurulu toplandı
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek İstişare Kurulu toplantısına başkanlık etti.

        DHA'nın haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

