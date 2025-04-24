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        Haberler Gündem Güncel Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Silivri Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı'nın rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 23:27 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:27
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        Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X hesabından açıklama yaptı:

        "Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.

        Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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