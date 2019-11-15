Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılan senatörlerden Lindsey Graham, Türkiye'ye yaptırım tehdidini yineledi.

Dün 1915 Ermeni olaylarının 'soykırım' olarak kabul edilmesini öngören karar tasarısının Senato'da oylanmasını bloke eden Graham, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ankara'nın Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemleri ve Suriye sınırında oluşturacağı 'güvenli bölge' konularında Washington'un 'kabul edeceği' çözümler bulmaması halinde Temsilciler Meclisi'nden geçen yaptırımların Senato'da da onaylanacağını belirtti.

Türkiye'yi hedef alan yaptırım tasarısının 100 sandalyeli Senato'da 95 oy alacağını iddia eden Graham'a göre Beyaz Saray'daki görüşmeye katılan senatörler toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, S-400'ler konusunda direterek yaptırım riskini göze aldığını söyledi.

'VİDEO İKNA ETMEDİ'

Graham, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'a ve senatörlere izlettiği, PKK yöneticisi 'Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in sorumlusu olduğu terör eylemlerini anlatan videonun senatörleri ikna etmediğini dile getirdi.

Toplantıya katılan Cumhuriyetçi senatörlerden Rick Scott da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın izlettiği videonun, PKK'nın Suriye uzantısı SDG'yi DEAŞ'a karşı verilen mücadelede önemli bir müttefik olarak gören senatörlerin fikrini değiştirmediğini söyledi.