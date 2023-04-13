Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ege Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
ABONE OL

Cunda Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi. Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazlar için acele kamulaştırma kararı verildi

Son dakika haberi: Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Cunda Adası 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Trabzon'un Of, Sivas'ın Zara ve Adıyaman'ın Besni ilçelerindeki bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verilirken, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Trabzon'un Of İlçesine bağlı Eskipazar mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazlar, "İlk İşyerim Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından acele kamulaştırılacak.

Sivas'ın Zara ilçesi Ahmet Başyurt mahallesi sınırları içerisinde bulunan özel mülkiyete konu bazı taşınmazların da "100 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında ihtiyaç duyulan yapılaşmanın ivedilikle sağlanması amacıyla TOKİ tarafından acele kamulaştırılması gerçekleştirilecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesi Ciritmeydanı Mahallesi'nde ilan edilen riskli alan içerisindeki taşınmazların ise çoğunluğu imar mevzuatına aykırı olan, afet riski taşıyan, genel asayiş ve güvenlik yönünden sakınca teşkil eden yapıların tasfiye edilerek ulaşım ve altyapısıyla birlikte fen ve sanat kurallarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla Besni Belediye Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılması sağlanacak.

CUNDA ADASI

AA'nın haberine göre Balıkesir'in Ayvalık ilçesi sınırları içerisinde bulunan Cunda Adası Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca "Afyonkarahisar İli Çay ve Bolvadin İçme Suyu Arıtma Tesisi Birliği" ile merkezi Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde olmak üzere "Doğal Şehirler Birliği"nin kurulmasına karar verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DEPREMLER LİSTESİ 13 Nisan 2023 | Gaziantep Nurdağı'nda deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?
GÜNDEM Gaziantep Nurdağı'nda deprem!
O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü! - Denizli son dakika haberleri
GÜNDEM O anlar kamerada! Sürükleyerek öldürdü!
Son dakika hava durumu | Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı: Bu iller dikkat!
GÜNDEM Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Bu iller dikkat
Diyarbakır'da taksi durağında silahlı saldırı: 1 ölü
GÜNDEM Taksi durağında cinayet
Antalya'da polise ateş açıp kaçan şüpheli serada yakalandı
GÜNDEM Polise ateş açıp kaçtı, serada yakalandı
Bilecik'te devrilen ağacın altında kalan kişi öldü
GÜNDEM Devrilen ağacın altında kalan kişi öldü
Kayseri'de otomobil devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
GÜNDEM Çöp konteynerine çarpan otomobil devrildi: 1 ölü, 4 ...
Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
GÜNDEM Kuşadası'nda kıyıda 2 düzensiz göçmen cesedi bulundu
19 Nerenin Plakası? 19 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 19 nerenin plakası?
Antalya'da teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 yaralı
GÜNDEM Teldeki kuşu kurtarmak isterken akıma kapıldılar: 2 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.