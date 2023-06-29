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Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasını ölüm yıl dönümünde mezarı başında andı

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  • Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi - Magazin haberleri

    Türk Sineması'nın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. 85 yaşında aramızdan ayrılan Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.
  • Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi - Magazin haberleri

    Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatur, babasının ölüm yıl dönümünde mezarı başında çekilen fotoğrafını duygusal bir notla paylaştı.
  • Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi - Magazin haberleri

    Kaan Polat Cüreklibatur, "Kabrinin başındaydım. Kocaman bir boşluk hissi! O boşluğun insanı burkan acısı içersindeydim! O dakika zihnimde, yazlık evimizde bahçe işleriyle uğraşırken '... Oğlum Kaan, kavak ağaçlarının köküne bol su vermelisin...' dediğini hatırladım. İçim genişlemiş, yüreğim ferahlamıştı: Artık ne o yüreğimdeki acı burkulmayı hissediyordum, ne o sıkışmayı! Artık başka biriydim. Çünkü, 'Nereye baksam sen vardın' Hayatın ağaç / orman ilişkisinde saklı olduğunu bana gençlik yıllarımda öğretmiştin" ifadelerini kullandı.
  • Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Cüreklibatur'un baba özlemi - Magazin haberleri

    SON PAYLAŞIMI BABALAR GÜNÜ'NDE

    Sosyal medya hesabını aktif kullanan ve Yeşilçam anılarını sık sık paylaşan Arkın, son olarak 19 Haziran 'Babalar Günü'nde oğluyla fotoğrafını yayınlamıştı.

 

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