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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu

Birçok unutulmaz filme imza atan Cüneyt Arkın, yaşamını yitirdi. Usta oyuncunun ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu. Ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Arkın'a veda etti

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  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    MELEK BAYKAL

    Bir yıldız kaydı, gitti... Türk sinemasının çok önemli bir ismini, Cüneyt Arkın'ı kaybetmişiz… Yolunuz açık olsun, yattığınız yer incitmesin. Ailesine sabırlar diliyorum...
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    IŞIL YÜCESOY

    Koca bir devire imza attın da gidiyorsun... Huzurla yat inşallah... Başımız sağ olsun...
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    NİLGÜN BELGÜN

    Cüneyt Arkın... Gençlik yıllarımın yakışıklı kahramanı… Çok üzgünüm, çok… Başımız sağ olsun, mekanı cennet olsun.
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    ZAFER ALGÖZ 

    Dünya aksiyon sinemasının en büyük yıldızı, yakışıklı kahramanım Cüneyt Arkın da gitti. Milletimizin başı sağ olsun.
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    MURAT ŞEKER

    Çocukluğumuzun kahramanı... Toprağın bol olsun... 
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    ATA DEMİRER

    Seni çok sevdik, nurlar içinde yat Cüneyt Arkın... Pandizot kumaşı koltuklardan izledik, ilk kez Tayyare Sineması'nda yıllar yıllar önce...  Sinema gibi sen de hep var olacaksın...
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    CELİL NALÇAKAN

    Cüneyt Bey bence sinemamızın en büyük jönüydü… Daima da öyle kalacak. Ailesinin ve hepimizin başı sağ olsun. Mekânı cennet olsun. 
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    HADİSE

    Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Cüneyt Arkın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Seni asla unutmayacağız.
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    NURGÜL YEŞİLÇAY

    Canım benim... Allah rahmet eylesin! Çok üzgünüm, üzgünüz...
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    İBRAHİM BÜYÜKAK

    Türk sinemasının gelmiş geçmiş en büyük aktörlerinden, çocukluk idolümüz, 'Malkoçoğlu'muz, 'Battal Gazi'miz Cüneyt Arkın'ı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun...
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    ARAS BULUT İYNEMLİ

    Mekanın cennet olsun Cüneyt Arkın.
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    ÜMİT ERDİM

    Mekanı cennet olsun. 
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    GÖKHAN KESER

    Çok önemli bir değerimizi, çok büyük bir ustayı kaybetmişiz. İnanılmaz üzüldüm. Mekanı cennet olsun.. Adın nesiller boyu hafızalardan silinmeyecek... Allah yakınlarına sabır versin.
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    BÜLENT SERTTAŞ

    Güle güle 'Kara Murat', güle güle 'Malkoçoğlu', güle güle 'Dünyayı Kurtaran Adam...' Hepimizin çocukluk kahramanı sayın Dr. Cüneyt Arkın... Mekanın cennet olsun.… 
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    DEMET ŞENER

    Babamla olan benzerliğinden dolayı benim için ayrı bir yeri olan sevgili Cüneyt Arkın... Nur içinde yat.
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

    ÖYKÜ ÇELİK

    Kötü bir sabah oldu. Cüneyt Arkın'ı kaybetmişiz... Türk sinemasının başı sağ olsun... Allah ailesine sabır versin...
  • Efsane aktör Cüneyt Arkın'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu! Ünlülerden Cüneyt Arkın için taziye mesajları - Magazin haberleri

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