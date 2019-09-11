Uluslararası pek çok firmanın derecelendirildiği ankette Cushman & Wakefield Türkiye, “Aracılık ve Danışmanlık (Kiralama/Satış)” kategorisindeki birinciliğini koruyarak “Değerleme’’ ve “Araştırma” kategorilerinde ise ilk sıraya yükseldi.

Bu yıl 15’incisi düzenlenen ve Türkiye'de gayrimenkul sektörünün farklı alanlarında faaliyetlerini sürdüren şirketlerin geniş katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonucunu değerlendiren Cushman & Wakefield Yönetici Ortağı Tuğra Gönden şunları söyledi:

“Hizmet verdiğimiz müşterilerimize, gayrimenkul konusunda her zaman en iyi hizmeti sunmak ve bunu sürdürülebilir kılmak için çalışıyoruz. Bunu da hem kaliteden ödün vermeden hem de müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarak gerçekleştiriyoruz. Uzman ekibimizle ortaya koyduğumuz tüm bu çaba aynı zamanda ülke ekonomisine katma değer sağlamaya yönelik. Emeklerimizin karşılılık görmesinden de büyük gurur duyuyoruz. Elde ettiğimiz bu liderliğe layık olmak ve pazardaki konumumuzu daha uzun yıllar korumak adına elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz.” dedi.

Euromoney Real Estate Awards 2019’un küresel değerlendirmesinde de Cushman & Wakefield; “Danışman” kategorisinde dünya birinciliğinin yanı sıra, “Değerleme” ve “Araştırma” kategorilerinde de geçen yıl olduğu gibi birincilik sırasında yer aldı.